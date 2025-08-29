台南鹽酥雞攤販廚房火警！排煙風管也燒毀 消防員趕往滅火

台南市北區開元路一處鹽酥雞攤販今下午3時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救，消防人員抵達現場後，發現起火點為廚房炸油處，老闆表示，當時正在烹飪，突然出現火花，引燃排煙風管造成燒毀，幸好屋內人員及時逃出並立即報案，火勢很快被撲滅。

消防局接獲通報後立即出動11輛消防車、21名消防人員趕赴現場，發現該4樓建物，1樓供作鹽酥雞攤販，內部廚房及排煙風管竄出濃煙，消防人員立即用細水霧進行滅火，火勢在6分鐘內即被撲滅。

消防人員發現建築物未安裝住宅火災警報器，在救災後立即向屋主宣導安裝住宅消防型警報器的重要性，以提升火災警報能力，防止意外發生。

根據內政部消防署歷年火災案件統計，廚房為建築物火災起火消防場所。多因烹飪時忘記關閉爐火，導致食品久煮焦化或湯汁溢出，爐火隨之引發瓦斯外洩及氣爆風險。

李局長強調，民眾應有「人離火滅火」的安全觀念，並優先配備「滅火安全裝置」、「溫度預知」及使用時間異常遮斷功能的爐具，以降低火災風險。