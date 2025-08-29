台南鹽酥雞攤販廚房火警！排煙風管也燒毀 消防員趕往滅火
台南市北區開元路一處鹽酥雞攤販今下午3時許傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救，消防人員抵達現場後，發現起火點為廚房炸油處，老闆表示，當時正在烹飪，突然出現火花，引燃排煙風管造成燒毀，幸好屋內人員及時逃出並立即報案，火勢很快被撲滅。
消防局接獲通報後立即出動11輛消防車、21名消防人員趕赴現場，發現該4樓建物，1樓供作鹽酥雞攤販，內部廚房及排煙風管竄出濃煙，消防人員立即用細水霧進行滅火，火勢在6分鐘內即被撲滅。
消防人員發現建築物未安裝住宅火災警報器，在救災後立即向屋主宣導安裝住宅消防型警報器的重要性，以提升火災警報能力，防止意外發生。
根據內政部消防署歷年火災案件統計，廚房為建築物火災起火消防場所。多因烹飪時忘記關閉爐火，導致食品久煮焦化或湯汁溢出，爐火隨之引發瓦斯外洩及氣爆風險。
李局長強調，民眾應有「人離火滅火」的安全觀念，並優先配備「滅火安全裝置」、「溫度預知」及使用時間異常遮斷功能的爐具，以降低火災風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言