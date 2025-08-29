不滿搭訕！兩女一男當街打成一團 醉女差點踹傷女警眼睛

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

33歲王姓女子和36歲范姓女子23日凌晨在台北市仁愛路一處酒吧喝酒，兩人不滿35歲簡姓男子搭訕，兩女和簡男打成一團引來警方到場，范女卻嗆聲並攻擊警察，一名女警眼睛差點被范女高跟鞋戳傷。

敦化南路派出所23日凌晨2時許接獲110通報，稱仁愛路四段27巷有男女打架事件，警方到場發現兩女一男明顯酒醉，調閱監視器發現雙方互有動手，因此要將3人帶回派出所釐清案情。

警方要將范女帶上警車時，范女嗆聲她們沒有做違法的事，為什麼要到派出所？范女又出腳踹了一名男警腹部，由於范女腳穿高跟鞋，男警腹部受傷，因此現場警員立即將范女上銬。

范女在警車內仍不安分，不斷嗆聲坐在一旁戒護的女警：「脫下衣物啊！（意指警察制服），脫下衣物妳啥也不是！」，女警沒有理會，到達派出所時女警喝令下車，范女這時再次出腳，猛踹女警面部，女警眼睛差點被高跟鞋跟戳傷眼睛。

范女出手攻擊男女警員，造成二人腹部及左臉頰紅腫挫傷，警方依妨害公務及傷害現行犯逮捕。

兩名女子在派出所表示，因為簡男搭訕糾纏，兩人要求對方道歉，一眼不合下動手打人。男方則表示不認識兩女，他走出酒吧時，兩女靠近要求道歉，他莫名其妙時對方就動手打人，他也被迫還手。

簡男與王、范女互相提告傷害，警方依規定受理，全案詢後各依妨害公務暨傷害罪嫌，以及傷害罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

范姓女子（左）嗆聲並攻擊警察。記者廖炳棋／翻攝
兩名女子在街頭，與男子打成一團，圖為兩女圍毆簡男，一女出腳狠踹。記者廖炳棋／翻攝
