要去得來速違規！蘆洲休旅車駕駛跨雙黃線左轉 慘害機車騎士摔傷

新北市蘆洲區長榮路麥當勞前方今天上午發生車禍，1輛休旅車想去得來速，違規跨越雙黃線左轉，被對向直行機車撞上右後門，23歲女騎士摔傷躺在炙熱路面，熱心民眾趕緊拿傘幫忙遮擋豔陽直到救護車趕抵。

據了解，得來速入口前方長榮路中央雙黃線，原本留有缺口可供對向車道左轉，後來因故取消，但再往前不到10公尺在婦產科診所大樓車道前方便有缺口。

41歲周姓男子上午8時許開車要到得來速購物，直接違規跨越雙黃線左轉，被對向直行機車撞上，林姓女騎士摔倒痛到躺在地上起不來，許多熱心民眾趕緊拿傘過去幫忙遮擋陽光，稍後救護車趕抵，初步查看為四肢擦挫傷，送北市新光醫院進一步檢查診療。

警方指出，雙方酒測值0，汽車駕駛違規跨越雙黃線左轉導致發生交通事故並造成他人受傷，除面臨交通罰鍰處分，可能還需承擔民事賠償責任、被追究過失傷害刑事責任，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。