新北捷運警察隊明年掛牌 方仰寧掛保證不排擠各分局警力

新北市是目前除沒捷運的台南市外，唯一沒有捷運警察隊的直轄市，新北市議會今天審議通過新北市政警察局組織規程、編制表，新北捷運警察隊預計在明年掛牌，將從目前交通警察大隊轄下的2分隊獨立出來，並逐步擴大至5分隊。

今天議會審議，議員憂心成立新隊會排擠各分局警力，局長方仰寧承諾，絕不影響各分局人力配置，「如果壓縮我願意接受處分」。

方仰寧今天表示，過去新北捷運公司管理的捷運沿線與站體，是由新北交通警察大隊轄下的安坑、淡海2分隊負責，通過組織章程後，將陸續成立3個分隊，希望獨立捷運警察隊，統整相關業務、維護捷運站體、沿線與車廂安全與恐怖攻擊反制，確保乘客安全無虞。

方仰寧指出，組織編制是根本，通過後，市警局才能向中央請增警力，並依序遞補，編制員額240人、預算員額156人，目前39人，明年元月將增至74人，接著隨著捷運陸續通車可到94人，逐步增到156人。

新北市議員陳乃瑜指出，她支持成立捷運專屬隊，但相關事權分工要講清楚，捷運車廂巡邏、站體守望是保全的工作，恐排擠各分局人力。

方仰寧舉例，保全發現小偷可以現行犯逮捕，但非現行犯要認定就需要警察，還要專業人員判斷關鍵證據。

不過陳乃瑜認為，後續偵辦還是回到各分局，工作量還是各分局承擔。

議員張嘉玲指出，終於要成立捷運警察隊，這240捷運警察隊編制員額，是從其他單位縮減而來，各分局已經人力不足，應向中央多爭取更多人力。

方仰寧強調，這些編制是從本局與大隊本來的編制員額而來，不會影響各分局人力。

人事處林正壹補充，新北市警局編制員額有11070人，預算員額8049人，還有3000多個沒有用到，這次捷運警察隊是由這些沒有用到的員額撥用，不會動到分局人力。

包括議員石一佑、陳明義、蔡錦賢、黃淑君都再度要求警局保證，方仰寧強調，各分局人力絕對不會被壓制，「如果壓縮我願意接受處分」。全案順利通過。