新光三越小北門店今試營運人潮湧現 台南警查處違停111件

新光三越台南小北門店今正式試營運，首日湧入大批人車潮，業者聘請13名義交協助交通疏導外，台南市警五分局警力也視車流狀況在重要路口啟動疏導及管制措施，同時線上巡邏警力與交通助理員持續加強交通違規取締，據統計，今共計查處違規停車111件。

新光三越台南小北門店是老台南人記憶中的經典地標「東帝士百貨」舊址，位在小北與西門商圈，緊臨西門路四段、立賢路及育德路，試營運首日適逢七夕情人節，以及周五小北夜市營業日，對北區交通而言是一大考驗。

警方指出，業者聘請13位義交，分別配置於周邊9個固定崗位協助交通疏導。分局也預置警力，並視車流狀況於重要路口啟動疏導及管制措施，同時線上巡邏警力與交通助理員持續加強交通違規取締。

同時，呼籲民眾應多加利用周邊特約停車場，並建議優先選擇大眾運輸工具前往，以節省時間並共同維護交通秩序。

警方指出，西門路、和緯路車水馬龍，許多人為了停車方便，會以機車為代步工具，惟該處機車違停為分局長期取締重點，依道路交通管理處罰條例第55條、第56條規定，在人行道等禁止臨時停車處所臨時停車處300元以上600元以下罰鍰，停車更處600元以上1200元以下罰鍰。

據統計，今共計查處違規停車111件。