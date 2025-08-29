電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得逾百萬

專案小組共發動3波查緝，逮捕23歲林姓男子等共37名嫌犯，並查扣相關贓證物。圖：讀者提供

某跨國電子票劵公司去(113)年2月間遭不明人士使用惡意程式攻擊網站，造成網站錯誤提供虛擬商品票卷數百張，財損金額高達數十萬元，且持續有遭盜領之狀況，刑事警察局接獲報案，立即組成專案小組深入追查，發現該犯罪集團以「撰寫惡意程式」暴力破解網站獲取多筆虛擬商品票劵並進行變賣，另透過俗稱「貓池」的SIM卡變換器，用一隻手機操控數個門號，創設多個會員帳號，輔以惡意程式騙取點數再進行消費。專案小組歷經11個月共發動3波查緝，逮捕23歲林姓男子等共37名嫌犯，並查扣相關贓證物。

警方表示，專案小組蒐證完成後，於去年8月至今年7月間，在台北地方檢察署指揮下，結合台北市信義警分局、中正一分局、刑事警察大隊及高雄市刑事警察大隊等單位展開連續3波查緝行動，逮捕嫌犯37人，並查扣貓池、惡意程式軟體、電腦、行動電話、USDT虛擬貨幣3000顆等贓證物；清查該案犯罪集團共計詐領虛擬商品票卷逾570張，另發現該犯罪集團利用系統漏洞輸入不正指令獲取點數，不法所得逾百萬元。

警方呼籲，駭客會利用惡意程式暴力破解網站系統，或透過「貓池」大量創設帳號，非法詐領虛擬商品票劵及電商優惠點數，藉以進行販售或個人消費牟利。民眾勿輕信購買來路不明之折扣票劵與點數，避免淪為詐騙集團的洗錢共犯。如發現異常或詐騙訊息，請立即通報警方或撥打110、165反詐騙專線，以共同維護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得超過百萬