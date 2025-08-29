快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得逾百萬

桃園電子報／ 桃園電子報

546Hhr3wr 1
專案小組共發動3波查緝，逮捕23歲林姓男子等共37名嫌犯，並查扣相關贓證物。圖：讀者提供

某跨國電子票劵公司去(113)年2月間遭不明人士使用惡意程式攻擊網站，造成網站錯誤提供虛擬商品票卷數百張，財損金額高達數十萬元，且持續有遭盜領之狀況，刑事警察局接獲報案，立即組成專案小組深入追查，發現該犯罪集團以「撰寫惡意程式」暴力破解網站獲取多筆虛擬商品票劵並進行變賣，另透過俗稱「貓池」的SIM卡變換器，用一隻手機操控數個門號，創設多個會員帳號，輔以惡意程式騙取點數再進行消費。專案小組歷經11個月共發動3波查緝，逮捕23歲林姓男子等共37名嫌犯，並查扣相關贓證物。

546Hhr3wr 2
警方查扣貓池、惡意程式軟體、電腦、行動電話、USDT虛擬貨幣3000顆等贓證物。圖：讀者提供

警方表示，專案小組蒐證完成後，於去年8月至今年7月間，在台北地方檢察署指揮下，結合台北市信義警分局、中正一分局、刑事警察大隊及高雄市刑事警察大隊等單位展開連續3波查緝行動，逮捕嫌犯37人，並查扣貓池、惡意程式軟體、電腦、行動電話、USDT虛擬貨幣3000顆等贓證物；清查該案犯罪集團共計詐領虛擬商品票卷逾570張，另發現該犯罪集團利用系統漏洞輸入不正指令獲取點數，不法所得逾百萬元。

警方呼籲，駭客會利用惡意程式暴力破解網站系統，或透過「貓池」大量創設帳號，非法詐領虛擬商品票劵及電商優惠點數，藉以進行販售或個人消費牟利。民眾勿輕信購買來路不明之折扣票劵與點數，避免淪為詐騙集團的洗錢共犯。如發現異常或詐騙訊息，請立即通報警方或撥打110、165反詐騙專線，以共同維護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得超過百萬

延伸閱讀：

  1. 復興區原民敬老愛心卡點數「沒地方用」？議員籲桃市府擴大使用範圍
  2. 醫療再進化！樂生醫院推智慧掛號新制 預約抽血免排隊

網站 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

求刑24年2月...陳歐珀辯親友給政治獻金 另涉im.B案仍偵辦中

詐領6千萬超思案起訴 黃國昌：綠色高官全數安全下莊「黨證無敵」

超思蛋詐畜產會6085萬元！北檢今起訴負責人秦語喬、吳諭非共3人

獨／補簽到！關西鎮代主席涉詐領2450元出席費 判1年10月緩刑4年

相關新聞

影／炸鍋！台中大里無牌BMW X1數月「免費停」被罵翻 警說話了

台中市停車位一位難求，市議員江和樹今指，有民眾踢爆，大里區竟出現無牌BMW X1豪華休旅車等2輛車，霸占路邊停車格數月，...

電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得逾百萬

某跨國電子票劵公司去(113)年2月間遭不明人士使用惡意程式攻擊網站，造成網站錯誤提供虛擬商品票卷數百張，財損金額高達數十萬元，且持續有遭盜領之狀況，刑事警察局接獲報案，立即組成專案小組深入追...

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

桃園市八德區崁頂路一家木材工廠今天中午時分驚傳火警，火勢從堆放破碎木材及木棧板的小山中竄出，加上強勁風勢助燃，火勢來得快...

屏東鹽埔漁港火燒船濃煙沖天 火勢控制中

屏東鹽埔漁港一艘漁船今日下午發生火警，消防局下午1時44分接獲報案後，派出東港、新園、南州、崁頂、南州、佳冬等分隊成員，...

八德高明派出所迎新所長 蔡易廷承諾加強交通與治安

蔡易廷自108年中央警察大學畢業即派任桃園市政府警察局服務至今，期間擔任外勤主管多年，學經歷豐富表現優良。圖：警方提供 八德分局高明派出所今(29)日上午10時舉行新任所長布達典禮，由分局長鄭文銘親自

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

高雄市國中小學9月1日開學，離開學日3天，今天上午傳出憾事，家住左營區的一名國三女生，從住家大樓高處不明原因墜樓，當場頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。