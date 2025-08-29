影／炸鍋！台中大里無牌BMW X1數月「免費停」被罵翻 警說話了

台中市停車位一位難求，市議員江和樹今指，有民眾踢爆，大里區竟出現無牌BMW X1豪華休旅車等2輛車，霸占路邊停車格數月，形同「免費停車」惹民怨，經查竟是拖吊保管場空間不足，影響居民停車，且停車費誰來埋單？警方說，已派員拖吊這2輛無牌車，並對車主開單舉發。

江和樹說，台中市停車位一位難求，他接獲民眾檢舉，大里區永隆一街竟有一輛未掛車牌的BMW X1，從今年7月就占用路邊停車格至今，在爽文路也有一輛未掛車牌的TOYOTA占路邊停車格，讓民眾不禁納悶「沒掛車牌就可以免費停車了嗎？」

江和樹指出，根據他向警方查證，原來是因為拖吊保管場沒有停放的空間。無牌車沒拖走影響是其他民眾停車的權益。這段時間的停車費算誰的？車主的還是市政府的？他要求警察局與交通局除了違規罰單外，停車費也不能放過。

台中市警局交通警察大隊執法組警務員何孟築說明，有關大里區2輛無牌車占用停車格，已派員拖吊車輛，並將就違規事實依規定對車主開單舉發。對於路邊無牌照車輛以有妨礙人車通行者為優先拖吊對象，其餘未影響交通秩序者，則視保管場空間依序拖吊入場。日後將把占用路邊停車格的無牌照車輛一併納入為優先拖吊對象，以維護民眾停車權益。