快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

聽新聞
0:00 / 0:00

影／炸鍋！台中大里無牌BMW X1數月「免費停」被罵翻 警說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市車位一位難求，市議員江和樹今指，有民眾踢爆，大里區竟出現無牌BMW X1豪華休旅車等2輛車，霸占路邊停車格數月，形同「免費停車」惹民怨，經查竟是拖吊保管場空間不足，影響居民停車，且停車費誰來埋單？警方說，已派員拖吊這2輛無牌車，並對車主開單舉發。

江和樹說，台中市停車位一位難求，他接獲民眾檢舉，大里區永隆一街竟有一輛未掛車牌的BMW X1，從今年7月就占用路邊停車格至今，在爽文路也有一輛未掛車牌的TOYOTA占路邊停車格，讓民眾不禁納悶「沒掛車牌就可以免費停車了嗎？」

江和樹指出，根據他向警方查證，原來是因為拖吊保管場沒有停放的空間。無牌車沒拖走影響是其他民眾停車的權益。這段時間的停車費算誰的？車主的還是市政府的？他要求警察局與交通局除了違規罰單外，停車費也不能放過。

台中市警局交通警察大隊執法組警務員何孟築說明，有關大里區2輛無牌車占用停車格，已派員拖吊車輛，並將就違規事實依規定對車主開單舉發。對於路邊無牌照車輛以有妨礙人車通行者為優先拖吊對象，其餘未影響交通秩序者，則視保管場空間依序拖吊入場。日後將把占用路邊停車格的無牌照車輛一併納入為優先拖吊對象，以維護民眾停車權益。

台中市大里區永隆一街一輛未掛車牌的BMW X1，霸占路邊停車格。圖／市議員江和樹提供
台中市大里區永隆一街一輛未掛車牌的BMW X1，霸占路邊停車格。圖／市議員江和樹提供
台中市大里區爽文路一輛未掛車牌的TOYOTA霸占路邊停車格。圖／市議員江和樹提供
台中市大里區爽文路一輛未掛車牌的TOYOTA霸占路邊停車格。圖／市議員江和樹提供

BMW 車主 警察 車位 停車格 停車費 江和樹 台中市

延伸閱讀

影／台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

雙B一家親？傳Mercedes-Benz計畫向BMW採購四缸引擎！

相關新聞

影／炸鍋！台中大里無牌BMW X1數月「免費停」被罵翻 警說話了

台中市停車位一位難求，市議員江和樹今指，有民眾踢爆，大里區竟出現無牌BMW X1豪華休旅車等2輛車，霸占路邊停車格數月，...

電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得逾百萬

某跨國電子票劵公司去(113)年2月間遭不明人士使用惡意程式攻擊網站，造成網站錯誤提供虛擬商品票卷數百張，財損金額高達數十萬元，且持續有遭盜領之狀況，刑事警察局接獲報案，立即組成專案小組深入追...

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

桃園市八德區崁頂路一家木材工廠今天中午時分驚傳火警，火勢從堆放破碎木材及木棧板的小山中竄出，加上強勁風勢助燃，火勢來得快...

屏東鹽埔漁港火燒船濃煙沖天 火勢控制中

屏東鹽埔漁港一艘漁船今日下午發生火警，消防局下午1時44分接獲報案後，派出東港、新園、南州、崁頂、南州、佳冬等分隊成員，...

八德高明派出所迎新所長 蔡易廷承諾加強交通與治安

蔡易廷自108年中央警察大學畢業即派任桃園市政府警察局服務至今，期間擔任外勤主管多年，學經歷豐富表現優良。圖：警方提供 八德分局高明派出所今(29)日上午10時舉行新任所長布達典禮，由分局長鄭文銘親自

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

高雄市國中小學9月1日開學，離開學日3天，今天上午傳出憾事，家住左營區的一名國三女生，從住家大樓高處不明原因墜樓，當場頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。