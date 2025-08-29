快訊

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區崁頂路一家木材工廠今天中午時分驚傳火警，火勢從堆放破碎木材及木棧板的小山中竄出，加上強勁風勢助燃，火勢來得快又急，桃園市消防局出動大批人車前往灌救，所幸火神肆虐2小時後獲得控制，起火原因與財損仍待殘火處理完成再行調查。

119勤指中心今天上午11時43分據報，位於桃園市八德區崁頂路某木材工廠發生火警，現場火勢在強勁風勢助長下，木材及木棧板等易燃物品燒得又快又急，濃煙直竄天際，立刻先派出茄苳分隊到場，發現堆成小山高的外碎木材及木棧板已全面燃燒，加派第一、第二救災救護大隊的中壢、內壢、八德、大林、大湳、復旦、華勛等分隊20輛消防車、1輛消防車共42名救難救護人員前往。

消防局說，大批人車接獲報案後，在11時56分抵達現場，隨即布設水線灌救，還有分隊救難人爬上木材山從上方灌救，起火現場為工廠外碎木材及木棧板燃燒，燃燒面積25平方公尺，無人員傷亡，起火原因及財物損失仍待進一步調查。

消防局表示，火勢在下午1時49分獲得控制，救難人員仍在現場進行殘火處理，待火場冷卻些，由火災調查人員進場勘驗及蒐證，釐清起火原因及責任。

桃園八德崁頂路某木材廠今天上午發生火警，火勢在下午近２時獲得控制，目前消防隊仍在進行殘火處理中。記者陳恩惠／翻攝
桃園 火災

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

