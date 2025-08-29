八德高明派出所迎新所長 蔡易廷承諾加強交通與治安

快訊

蔡易廷自108年中央警察大學畢業即派任桃園市政府警察局服務至今，期間擔任外勤主管多年，學經歷豐富表現優良。圖：警方提供

八德分局高明派出所今(29)日上午10時舉行新任所長布達典禮，由分局長鄭文銘親自主持，八德區副區長黃紹轅、市議員呂林小鳳、段樹文辦公室主任郭顯茂、楊朝偉助理呂彥尊、許家睿助理李佳霖、朱珍瑤助理邱奕豪、八德警友辦事處副主任薛文玲、高明派出所警友站站長吳建忠及地方仕紳、里長蒞臨觀禮，典禮過程溫馨隆重。

新任高明派出所所長蔡易廷是中央警察大學行政警察學系84期畢業，曾擔任桃園市政府警察局交通警察大隊分隊長、中壢分局文化、仁愛、自強、興國派出所副所長職務，期間破獲多起刑事案件，績效卓越，分局長鄭文銘於典禮中，高度肯定蔡易廷為治安、交通工作的貢獻。

八德分局高明派出所29日上午舉行新任所長布達典禮。圖：警方提供

蔡易廷自108年中央警察大學畢業即派任桃園市政府警察局服務至今，期間擔任外勤主管多年，學經歷豐富表現優良，地方上需要有經驗的所長，期勉就任後能發揮所長，快速掌握轄內治安、交通狀況，熟悉轄內民意代表、里長，積極與各單位互動以推展各項警政工作，維護轄區安居環境。

