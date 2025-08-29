影／桃園騎自行車到鶯歌闖空門 新北警聯手桃園24小時逮人
劉姓男子日前從桃園騎自行車到新北市鶯歌區闖空門行竊，新北警方聯手桃園警方於案發後 24小時在桃園中壢火車站逮人，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北三峽警方本月24日獲報，鶯歌區尖山路1處民宅凌晨遭竊賊侵入行竊，得手2萬5300元現金後逃逸，轄區二橋派出所員警獲報迅速調閱案發地周邊監視器，發現竊賊竟是騎自行車前往犯案，得手後騎至便利商店改搭乘計程車往桃園方向逃跑。
三峽警方將竊嫌畵面傳到桃園警察群組幫忙指認協尋，當天便接獲桃園警方通報，在中壢發現竊嫌出沒，三峽警方迅速趕往在中壢火車站抓到43歲涉案竊嫌劉姓男子。
經查，劉男本是廚師，失業後靠四處行竊維生，案發當天凌晨12時，從桃園火車站騎自行車前往鶯歌區，於凌晨3時在鶯歌區尖山路見民宅窗戶未關妥，臨時起意行竊，又在窗台發現備用鑰匙開門直接入內行竊，得手現金2萬5300元，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
