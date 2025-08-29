雲林某消防分隊長執勤脫崗小吃部歡唱 火速記過降職

雲林縣台西消防分隊蔡姓分隊長在7月28日西南氣流事件發生時，竟在執勤時離開崗位與友人聚餐，甚至涉足有小姐陪侍的小吃部歡唱，雲林縣消防局長林文山接獲民眾檢舉震怒，隔天即將其記2小過，降調非主管職。

林文山表示，本月21日接獲民眾檢舉，蔡姓分隊長在7月28日下午離開台西消防分隊與友人前餐廳餐聚，用餐結束又到有陪侍服務的小吃部歡唱，直到晚上8時許才自行搭計程車返隊。

據了解，蔡姓分隊長今年52歲，服務逾20年，8月1日調任東勢消防分隊長，當日疑為友人為其舉辦歡送聚餐。

林文山表示，8月21日接獲檢舉，調查屬實，蔡姓分隊長坦承不適當行為，隔天即降調非主管職，並記2小過。