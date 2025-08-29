聽新聞
宜蘭一家三代4口火警受困 「精準報案」讓他們逃出鬼門關
宜蘭五結鄉一棟民宅今晨起火，屋內一家三代4口受困，楊姓屋主報案時，精準說明他與妻兒在3樓陽台待救，母親受困1樓後方房間，消防人員迅速趕往，掌握4人位置，分別以架梯、破窗方式救出，均只有輕微嗆傷，預防性送醫無大礙。
宜蘭縣消防局今晨3時46分接獲41歲楊姓屋主致電求援，他相當冷靜，表示住家是三層樓住宅，突然起火，並告知消防人員他與妻子及兒子逃到3樓，母親則在1樓後方的房間，急需救援。
消防局派出五結、廣興、羅東及馬賽等多個分隊人車趕往，羅東分隊隊員在3時56分抵達時，1樓已經全面燃燒。
消防人員迅速布射多條水線撲救，4時8分架梯將位在3樓陽台的楊姓屋主及其39歲妻子、3歲兒子救出，4分鐘後又破窗進入1樓，救出67歲的楊母，火勢在凌晨4時30分受到控制，4時48分撲滅。
被救出的4人受到輕微嗆傷，幸好意識都清楚，預防性送往羅東聖母醫院治療。起火原因正由消防局火調科調查釐清。
