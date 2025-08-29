快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

疲勞別硬開！桃園男駕車恍神 路邊停放3車無辜遭撞

桃園電子報／ 桃園電子報

2279997 0
男子駕駛自小客車行經文中路往正光路方向時，因精神不繼一時恍神，衝撞停放在路邊停車格內的三部車輛。圖：讀者提供

桃園區文中路今(29)日凌晨發生一起車禍，徐姓男子駕駛自小客車行經文中路往正光路方向時，因精神不繼一時恍神，衝撞停放在路邊停車格內的三部車輛，所幸事故未造成人員受傷。

警方獲報後立即趕抵現場處理，並對徐男進行酒測，結果為零，排除酒駕可能。目前相關肇事責任仍由警方進一步釐清，受損車輛也將由車主與保險公司後續處理。

2279995 0
男子駕駛自小客車行經文中路往正光路方向時，因精神不繼一時恍神，衝撞停放在路邊停車格內的三部車輛。圖：讀者提供

警方提醒，駕駛人若感覺疲勞或身體不適，切勿強行上路，應先休息或尋求替代交通方式，以免因恍神釀成事故，不僅造成財物損失，更可能危及生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疲勞別硬開！桃園男駕車恍神 路邊停放3車無辜遭撞

延伸閱讀：

  1. 八德警攔查超載車輛 查獲6名失聯越南籍移工
  2. 80萬人搶抽！客家幣中籤32組號碼出爐 這天起開放領取

恍神 桃園

延伸閱讀

桃園宜居地王 新光三越原址重建掀話題

2025桃園鐵玫瑰熱音賞決賽登場！20強熱血對決、金曲卡司助陣

「蚊子館」大樓轉型成功！桃園北安里活動中心正式啟用 提供全年服務

桃園驚傳情侶細故家中縱火 友人也遭殃3人均送醫

相關新聞

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

台北市立第一女子高級中學今天早上10點18分發生火警，校內人員發現冒煙報警，消防人員派遣大量人車到場，確認沒有明火、無人...

獨／鬼月怪事！高雄海青工商學生才進教室 突見電視莫名起火

農曆鬼月怪事多！高雄市左營區海青工商今天上午7時34分傳出火警，有學生進入學校其中一棟大樓一樓教室上課時，突然發現牆上電...

影／高雄機車阿伯在「警車面前逆向闖紅燈」吞2紅單 網笑：另類七夕

67歲陸姓男子昨午12時騎機車行經高市孟子路與立大路口，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉立大路，適巡邏警車就在路口停等紅...

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

高雄市國中小學9月1日開學，離開學日3天，今天上午傳出憾事，家住左營區的一名國三女生，從住家大樓高處不明原因墜樓，當場頭...

中壢4派出所所長履新 分局長林鼎泰：打造安穩生活圈

桃園市中壢警分局舉行普仁、自強、仁愛及中福派出所新任所長布達典禮。圖：警方提供 桃園市中壢警分局今(29)日舉行普仁、自強、仁愛及中福派出所新任所長布達典禮，由分局長林鼎泰親自主持，現場有各級民意代表

大園2歲童偷溜出門冒險 警察攜手里長助返家

2歲女童偷溜出門。圖：讀者提供 桃園市大園區一名2歲女童昨(28)日下午趁家人不注意時偷溜出門，跑到超商裡面徘徊許久，店員見女童身邊沒有大人陪同疑似走失，向大園警分局通報。警方到場發現，女童年紀太小說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。