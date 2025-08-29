疲勞別硬開！桃園男駕車恍神 路邊停放3車無辜遭撞

男子駕駛自小客車行經文中路往正光路方向時，因精神不繼一時恍神，衝撞停放在路邊停車格內的三部車輛。圖：讀者提供

桃園區文中路今(29)日凌晨發生一起車禍，徐姓男子駕駛自小客車行經文中路往正光路方向時，因精神不繼一時恍神，衝撞停放在路邊停車格內的三部車輛，所幸事故未造成人員受傷。

警方獲報後立即趕抵現場處理，並對徐男進行酒測，結果為零，排除酒駕可能。目前相關肇事責任仍由警方進一步釐清，受損車輛也將由車主與保險公司後續處理。

警方提醒，駕駛人若感覺疲勞或身體不適，切勿強行上路，應先休息或尋求替代交通方式，以免因恍神釀成事故，不僅造成財物損失，更可能危及生命安全。

