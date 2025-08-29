快訊

身穿藍色上衣的男子不斷在機車旁徘徊、左右張望。圖：翻攝自我是中壢人

桃園市中壢區有民眾昨(28)日下午14時14分許，將機車放在圓光路二段的一處工地外，不慎忘記拔鑰匙，隨後機車就被一名穿藍色衣服的男子騎走。對此，中壢警分局表示，警方已受理報案，並調閱監視器掌握犯嫌特徵，將通知其到案，並依竊盜罪嫌偵辦。

民眾不慎忘記拔機車鑰匙，隨後機車被一名穿藍色衣服的男子騎走。圖：翻攝自我是中壢人

受害民眾透過臉書粉專「我是中壢人」表示，午休外出用餐後，騎機車返回工地，忘記拔鑰匙，就直接進去工地，導致機車被有心人士騎走。從曝光的畫面可以看到，一名身穿藍色上衣的男子不斷在機車旁徘徊、左右張望，趁四下無人之際，把機車直接騎走，殊不知過程早已被監視器全程錄下。

大崙派出所副所長王泰皓說明，警方昨日接獲民眾報案，在圓光路二段有機車遭竊，立即依規定受理，並已調閱監視錄影畫面掌握犯嫌特徵，積極偵辦中，待通知犯嫌到案後，將依竊盜罪嫌依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢機車竊案！男子光天化日下偷車 過程全都錄

