大園2歲童偷溜出門冒險 警察攜手里長助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

379660 0
2歲女童偷溜出門。圖：讀者提供

桃園市大園區一名2歲女童昨(28)日下午趁家人不注意時偷溜出門，跑到超商裡面徘徊許久，店員見女童身邊沒有大人陪同疑似走失，向大園警分局通報。警方到場發現，女童年紀太小說不出自己的年籍資料，員警便請里長在里民群組通報，總算順利找到女童的家人，幫助女童平安返家。

379661 0
警方拍下女童的照片，請當地里長上傳到里民群組協尋家屬，果然沒多久後女童的奶奶就趕到派出所接人。圖：讀者提供

三菓派出所表示，昨日下午接獲轄內超商通報，有一名小女童獨自在店裡許久疑似走失，員警到場詢問店員後得知，女童已在店裡待了約1小時，都不見家長來接人，店員見她在零食區徘徊，便自掏腰包請她吃布丁充飢。員警立即對女童關懷提問，但女童因年幼無法清楚表達身分及住處，員警便先將她帶回派出所安置，並拍下女童的照片，請當地里長上傳到里民群組協尋家屬，果然沒多久後女童的奶奶就趕到派出所接人。

三菓派出所進一步提到，女童奶奶到場後不斷向警方道謝，她並向警方說，由於家裡人數眾多，當時正在忙其他事情，沒注意到女童竟偷溜出門，幸好有員警及時伸出援手，才沒有發生其他意外，之後也會更加注意，避免發生同樣情形，非常感謝警方的幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園2歲童偷溜出門冒險 警察攜手里長助返家

大園2歲童偷溜出門冒險 警察攜手里長助返家

2歲女童偷溜出門。圖：讀者提供 桃園市大園區一名2歲女童昨(28)日下午趁家人不注意時偷溜出門，跑到超商裡面徘徊許久，店員見女童身邊沒有大人陪同疑似走失，向大園警分局通報。警方到場發現，女童年紀太小說

