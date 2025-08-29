桃園市中壢警分局舉行普仁、自強、仁愛及中福派出所新任所長布達典禮。圖：警方提供

桃園市中壢警分局今(29)日舉行普仁、自強、仁愛及中福派出所新任所長布達典禮，由分局長林鼎泰親自主持，現場有各級民意代表、警友站及五大民力等蒞臨觀禮，場面隆重熱絡，展現對警察工作的支持。

中壢分局長林鼎泰親自主持典禮。圖：警方提供

中壢分局表示，此次布達的人事調整包含原自強派出所所長黃智勇調派任普仁派出所警務員兼所長；原仁愛派出所所長吳駿廸調派任自強派出所警務員兼所長；督察組警務員胡信堯調派仁愛派出所所警務員兼所長；原普仁派出所副所長李舜程調派中福派出所巡官兼所長。四位所長歷任內、外勤職務，具備豐富經驗與專業歷練，均獲長官肯定。

林鼎泰表示，中壢區為全桃園市政治、經濟、文教與工商業的重心，轄內大專院校、工業區、商圈及重劃區密集，治安與交通工作繁重複雜。近年來，中壢分局在肅槍、掃黑、緝毒、靖黃及打詐等方面成果斐然，不僅查獲槍枝及改造工廠、大型職業賭場及應召站，更成功破獲多起組織犯罪、詐欺集團與竊盜案件，攔阻詐騙案件成效顯著，切實守護民眾財產安全。

林鼎泰也說，交通方面，警方除持續強化執法防制危險駕車、降低事故發生，也在燈會等大型活動中全力維護秩序，更結合環保局、監理站共同執行「靜桃專案」，積極取締噪音車輛，還給市民安寧夜晚。

最後，林鼎泰期勉新任所長能夠無縫接軌，結合民力共同努力，持續為轄區治安、交通、警政服務付出，攜手打造中壢地區安穩的共同生活圈。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢4派出所所長履新 分局長林鼎泰：打造安穩生活圈