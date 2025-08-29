影／路口綠燈禮讓救護車 女駕駛無辜遭後方賓士廂型車追尾
方姓女子前天開車行經在新北市中和區，在十字路口因綠燈急煞車禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追撞，所幸無人受傷。警方獲報到場處理，雙方表示要私下和解後離去。
方姓女子前天上午10時許駕車行經中和區民樂路欲左轉中正路，路口號誌才剛變換綠燈正要起步，方女發現左側中正路上，有1輛救護車鳴警示器駛來，欲送傷患前往雙和醫院，連忙緊急煞車禮讓救護車通過。
跟在方女後方由林姓男子所駕駛的賓士廂型車，疑因未保持安全車距，見前方車急煞，一時煞車不及追撞，方女車尾保險桿及後車廂蓋均擦撞痕，林男前車頭保險桿也因擦撞壞損，連賓士車標都掉落，所幸無人受傷。
警方獲報到場處理，雙方駕駛人酒測值均為零，交通分隊警員依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，因雙方當場表示，要私下和解後離去。
