快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

影／路口綠燈禮讓救護車 女駕駛無辜遭後方賓士廂型車追尾

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

方姓女子前天開車行經在新北市中和區，在十字路口因綠燈急煞車禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追撞，所幸無人受傷。警方獲報到場處理，雙方表示要私下和解後離去。

方姓女子前天上午10時許駕車行經中和區民樂路欲左轉中正路，路口號誌才剛變換綠燈正要起步，方女發現左側中正路上，有1輛救護車鳴警示器駛來，欲送傷患前往雙和醫院，連忙緊急煞車禮讓救護車通過。

跟在方女後方由林姓男子所駕駛的賓士廂型車，疑因未保持安全車距，見前方車急煞，一時煞車不及追撞，方女車尾保險桿及後車廂蓋均擦撞痕，林男前車頭保險桿也因擦撞壞損，連賓士車標都掉落，所幸無人受傷。

警方獲報到場處理，雙方駕駛人酒測值均為零，交通分隊警員依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，因雙方當場表示，要私下和解後離去。

方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
方姓女子前天在新北市中和區中正路與民樂路口，因綠燈急煞禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

車禍 救護車 交通事故

延伸閱讀

離譜！台中賓士男撞88歲老婦 沒下車又繼續輾過她…警朝殺人偵辦

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台東離奇失竊案 廂型車3度失蹤...隔天一定停回原位

嘉義民和國中棒球隊國道車禍 1球員傷重插管、2人意識不清

相關新聞

影／高雄機車阿伯在「警車面前逆向闖紅燈」吞2紅單 網笑：另類七夕

67歲陸姓男子昨午12時騎機車行經高市孟子路與立大路口，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉立大路，適巡邏警車就在路口停等紅...

影／路口綠燈禮讓救護車 女駕駛無辜遭後方賓士廂型車追尾

方姓女子前天開車行經在新北市中和區，在十字路口因綠燈急煞車禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追撞，所幸...

台中3女律師遭攻擊…公會不忍了！開防身術課程教律師保護自己

台中日前傳出有3名女律師遭暴力攻擊，林姓女子和弟弟因爭產糾紛挨告，竟連續朝弟弟委任的律師當庭辱罵、死亡威脅，甚至下庭後追...

竹南市區上演警匪追車 外送員神助攻搭載員警追捕逃逸移工到案

苗栗縣竹南鎮25日上演警匪在市區追車的驚險場面，引發路人好奇圍觀並拍攝po網「不知道在辦什麼案！」對此，竹南警方表示，全...

雲林斗六明德北路陸橋傳命案 30歲男渾身是血倒臥無心跳

雲林縣斗六市今晨民眾行經明德北路與西平路交叉路口的陸橋時，赫然發現橋上倒臥一名渾身是血的男子，已無呼吸心跳，警方到場拉起...

疑機械故障…汽車倒栽卡地下停車場入口 駕駛驚險脫困

新北市黃姓男子昨開車返家，將車開進地下停車場時，疑機械故障導致汽車一半在內，一半在外，呈45度斜翹卡在地下停車場入口，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。