影／路口綠燈禮讓救護車 女駕駛無辜遭後方賓士廂型車追尾

方姓女子前天開車行經在新北市中和區，在十字路口因綠燈急煞車禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追撞，所幸無人受傷。警方獲報到場處理，雙方表示要私下和解後離去。

方姓女子前天上午10時許駕車行經中和區民樂路欲左轉中正路，路口號誌才剛變換綠燈正要起步，方女發現左側中正路上，有1輛救護車鳴警示器駛來，欲送傷患前往雙和醫院，連忙緊急煞車禮讓救護車通過。

跟在方女後方由林姓男子所駕駛的賓士廂型車，疑因未保持安全車距，見前方車急煞，一時煞車不及追撞，方女車尾保險桿及後車廂蓋均擦撞痕，林男前車頭保險桿也因擦撞壞損，連賓士車標都掉落，所幸無人受傷。