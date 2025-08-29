台中3女律師遭攻擊…公會不忍了！開防身術課程教律師保護自己
台中日前傳出有3名女律師遭暴力攻擊，林姓女子和弟弟因爭產糾紛挨告，竟連續朝弟弟委任的律師當庭辱罵、死亡威脅，甚至下庭後追打扯髮、潑不明液體；台中律師公會除嚴正譴責暴力，近日更將開設「基礎防身術」課程，邀律師會員學習柔道等防身術，萬一遇攻擊就不會毫無防備之力。
全案源於，林姓女子和弟弟爭產，遭對方提民事財產分割訴訟，全案在台中地院一審、台中高分院二審期間，林女前後朝弟弟委任的3名女律師恐嚇、攻擊，包括當庭辱罵、作勢呼巴掌，甚至庭後還尾隨追打扯髮又潑不明液體，女律師遭毆打成傷，嚇到躲進超商求救。
此外，林女還曾當庭對女律師以女性下體等難聽字眼羞辱、揚言要殺死她。台中接連發生3名女律師執業時被侮辱、攻擊，台中律師公會也要求維護律師執業尊嚴，呼籲各地法院、地檢署應高度重視律師人身安全，對攻擊律師的不理性者查辦。
針對林女行為，台中地檢署7月底已依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱、誹謗及法院組織法等罪嫌起訴她，並請法院審酌林女行為是在法院審理中當庭為之，法敵對意識非低，建請法院從重量刑， 以資懲儆。
但維護律師工作安全不能光靠口頭呼籲，台中律師們近期紛紛收到公會函，表示將於9月13日舉辦「基礎防身術」在職進修課程；不少律師收到直言「真的很需要！」感受到公會重視會員人身安全，也坦言確實常因當事人不理性遭恐嚇威脅。
台中律師公會理事長吳中和表示，因先前連續3名女律師開庭遭當事人攻擊，為了保障律師執業人身安全，公會秘書長侯珮琪提議開基礎防身術訓練課程，並邀請中央警察大學警監教官陳盈龍負責主講。
吳中和表示，開課希望讓中律公會律師們能有基礎保護、防衛自己能力，萬一遭受不理性當事人攻擊，第一時間能加以抵禦，而非毫無防衛能力，後續再由法律途徑解決，這次開課也向道館租用場地、投保公共意外險，鼓勵會員能踴躍參加，若有幫助未來也可開進階課程。
