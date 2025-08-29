影／高雄機車阿伯在「警車面前逆向闖紅燈」吞2紅單 網笑：另類七夕

67歲陸姓男子昨午12時騎機車行經高市孟子路與立大路口，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉立大路，適巡邏警車就在路口停等紅燈，員警秒追，攔下陸男開出2張最高可罰7200元罰單；過程被他人PO網，有網友笑稱「另類七夕」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，一名騎機車阿伯先在路口逆向，剛好一輛警車停在旁邊，被其他車輛擋住，後阿伯如入無人之境，直接闖越紅燈，巡邏警車下一秒秒追，將阿伯攔下。

過程被對面車輛行車記錄器拍下PO網，原PO指，「當下在笑阿北怎麼那麼誇張，都沒留意到有警察」；有網友酸指，「暖心開道護送詢問個人證件」，有民眾笑稱「另類七夕情人節相遇」。

轄區左營警分局表示，文自派出所巡邏員警於昨午12時許巡邏經過孟子路與立大路口停等紅燈，發現陸男（67歲）騎機車沿孟子路西向東方向行進，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉立大路，員警隨即開啟警示燈、警鳴器當場攔下陸男。