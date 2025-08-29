快訊

竹南市區上演警匪追車 外送員神助攻搭載員警追捕逃逸移工到案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮25日上演警匪在市區追車的驚險場面，引發路人好奇圍觀並拍攝po網「不知道在辦什麼案！」對此，竹南警方表示，全案為失聯移工開著懸掛失竊車牌的轎車拒檢逃竄，駕駛棄車逃逸時，現場外送員神助攻騎車搭載警員，終將該名移工逮送法辦。

網路平台「社會事新聞影音」張貼一段警方逮人的影像，指稱事發時間、地點為8月25日、苗栗縣竹南鎮；並表示「不知道在辦什麼案件，出動多輛警車圍捕，吸引大批民眾圍觀議論。」

竹南警方今天表示，該事件為警方當天巡邏行經龍鳳漁港周邊時，發現1輛白色轎車懸掛失竊車牌，巡邏警鳴笛並擴音示意對方停車受檢，但對方拒檢加速逃逸。從龍鳳漁港沿龍山路往佳北二街方向逃竄，過程中多次逆向、闖紅燈，危險駕駛行徑嚴重危害用路人安全。

警方立即通報，啟動線上警力攔截圍捕機制，見該男性轎車駕駛於仁愛路國道3號高架橋下棄車徒步逃逸，員警也下車追捕；過程中，恰有1名騎機車外送員經過，熱心搭載員警抓人，在警民合作下，成功將藏匿於草叢的男子逮捕。

警方調查，該名駕駛為36歲范姓越南籍失聯移工，其所駕車輛除懸掛失竊車牌外，也為1輛贓車。警詢後已依竊盜罪及公共危險罪嫌將范男移送偵辦，並持續追查相關車輛來源與是否涉其他不法情事。

現場員警下車追捕棄車逃逸犯嫌時，1名騎機車外送員經過，熱心搭載員警追捕。圖／警方提供
現場員警下車追捕棄車逃逸犯嫌時，1名騎機車外送員經過，熱心搭載員警追捕。圖／警方提供
警方出動線上警力攔截圍捕時，也引發路人好奇圍觀並拍攝po網「不知道在辦什麼案！」圖／翻攝臉書社會事新聞影音
警方出動線上警力攔截圍捕時，也引發路人好奇圍觀並拍攝po網「不知道在辦什麼案！」圖／翻攝臉書社會事新聞影音

贓車 外送員 失聯移工

