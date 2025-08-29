疑機械故障…汽車倒栽卡地下停車場入口 駕駛驚險脫困

新北市黃姓男子昨開車返家，將車開進地下停車場時，疑機械故障導致汽車一半在內，一半在外，呈45度斜翹卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。

新北市消防局昨晚6時許獲報，三峽區大仁路一處住宅地下停車場發生意外，消防人員和員警趕抵現場，發現黃姓男子（56歲）連人帶車卡在停車場入口動彈不得，車頭朝內，車尾則是高高翹起卡在停車場入口處。