快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

疑機械故障…汽車倒栽卡地下停車場入口 駕駛驚險脫困

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子昨開車返家，將車開進地下停車場時，疑機械故障導致汽車一半在內，一半在外，呈45度斜翹卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。

新北市消防局昨晚6時許獲報，三峽區大仁路一處住宅地下停車場發生意外，消防人員和員警趕抵現場，發現黃姓男子（56歲）連人帶車卡在停車場入口動彈不得，車頭朝內，車尾則是高高翹起卡在停車場入口處。

據了解，黃男昨天下班開車返回三峽住處將車駛進機械式地下停車場車位時，車才開一半，機械突然故障隨即自動下降2公尺，導致車子即卡在車坑，難以動彈，黃男表示，疑似停車場的紅外線感應器故障。消防人員先將車輛固定後，協助黃姓男子脫困，用車拖出救起，所幸人員平安未受傷。

新北市黃姓男子昨開車返家，疑機械故障導致汽車卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨開車返家，疑機械故障導致汽車卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨開車返家，疑機械故障導致汽車卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨開車返家，疑機械故障導致汽車卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。記者王長鼎／翻攝

停車場

延伸閱讀

桃園驚傳情侶細故家中縱火 友人也遭殃3人均送醫

花蓮消防救護雲端系統 醫師線上診斷搶黃金急救

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

相關新聞

影／高雄機車阿伯在「警車面前逆向闖紅燈」吞2紅單 網笑：另類七夕

67歲陸姓男子昨午12時騎機車行經高市孟子路與立大路口，突逆向行駛至對向車道並闖紅燈左轉立大路，適巡邏警車就在路口停等紅...

獨／鬼月怪事！高雄海青工商學生才進教室 突見電視莫名起火

農曆鬼月怪事多！高雄市左營區海青工商今天上午7時34分傳出火警，有學生進入學校其中一棟大樓一樓教室上課時，突然發現牆上電...

影／路口綠燈禮讓救護車 女駕駛無辜遭後方賓士廂型車追尾

方姓女子前天開車行經在新北市中和區，在十字路口因綠燈急煞車禮讓救護車通過，無辜遭後方未保持安全車距的賓士廂型車追撞，所幸...

台中3女律師遭攻擊…公會不忍了！開防身術課程教律師保護自己

台中日前傳出有3名女律師遭暴力攻擊，林姓女子和弟弟因爭產糾紛挨告，竟連續朝弟弟委任的律師當庭辱罵、死亡威脅，甚至下庭後追...

竹南市區上演警匪追車 外送員神助攻搭載員警追捕逃逸移工到案

苗栗縣竹南鎮25日上演警匪在市區追車的驚險場面，引發路人好奇圍觀並拍攝po網「不知道在辦什麼案！」對此，竹南警方表示，全...

雲林斗六明德北路陸橋傳命案 30歲男渾身是血倒臥無心跳

雲林縣斗六市今晨民眾行經明德北路與西平路交叉路口的陸橋時，赫然發現橋上倒臥一名渾身是血的男子，已無呼吸心跳，警方到場拉起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。