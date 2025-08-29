聽新聞
0:00 / 0:00
疑機械故障…汽車倒栽卡地下停車場入口 駕駛驚險脫困
新北市黃姓男子昨開車返家，將車開進地下停車場時，疑機械故障導致汽車一半在內，一半在外，呈45度斜翹卡在地下停車場入口，經消防人員協助固定後驚險脫困。
新北市消防局昨晚6時許獲報，三峽區大仁路一處住宅地下停車場發生意外，消防人員和員警趕抵現場，發現黃姓男子（56歲）連人帶車卡在停車場入口動彈不得，車頭朝內，車尾則是高高翹起卡在停車場入口處。
據了解，黃男昨天下班開車返回三峽住處將車駛進機械式地下停車場車位時，車才開一半，機械突然故障隨即自動下降2公尺，導致車子即卡在車坑，難以動彈，黃男表示，疑似停車場的紅外線感應器故障。消防人員先將車輛固定後，協助黃姓男子脫困，用車拖出救起，所幸人員平安未受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言