影／基隆港一早婦人疑溺水 救起已死亡身分不明死因待查
基隆港海洋廣場前東岸碼頭海域，今天上午6點多民眾發現有人在海面上載浮載沉，疑似溺水，多名消防人員趕至將她救起，發現已經死亡，沒有送醫。婦人年約70多歲，身上沒有證件，警方清查身分及從何處墜落，並報請檢方相驗釐清死因。
基隆港、市多名消防人員及消防車趕至，立即下救生艇到海面上拉救，但一度卡進涵洞中，上午約7時救援人員將人救上岸後，發現已經明顯死亡，未送醫。
市警局第一分局員警在死者身上找到一個黑色腰包，內有一千元紙紗及零錢、2個口罩，但裡面沒有證件。
警方懷疑可能從田寮河或其他位置墜落，是何原因墜落、身分及死因警方清查中，並報請檢方相驗調查。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言