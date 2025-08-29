影／基隆港一早婦人疑溺水 救起已死亡身分不明死因待查

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆港海洋廣場前東岸碼頭海域，今天上午6點多民眾發現有人在海面上載浮載沉，疑似溺水，多名消防人員趕至將她救起，發現已經死亡，沒有送醫。婦人年約70多歲，身上沒有證件，警方清查身分及從何處墜落，並報請檢方相驗釐清死因。

基隆港、市多名消防人員及消防車趕至，立即下救生艇到海面上拉救，但一度卡進涵洞中，上午約7時救援人員將人救上岸後，發現已經明顯死亡，未送醫。

市警局第一分局員警在死者身上找到一個黑色腰包，內有一千元紙紗及零錢、2個口罩，但裡面沒有證件。

警方懷疑可能從田寮河或其他位置墜落，是何原因墜落、身分及死因警方清查中，並報請檢方相驗調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆港海洋廣場前東岸碼頭海域，今天上午6點多民眾發現有人疑似溺水，多名消防人員趕至將她救起，發現已經死亡，沒有送醫。記者游明煌／攝影
