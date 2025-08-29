聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「大峽谷」盜砂石回填廢棄物 聲押13人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄美濃成功段一處農地被開採砂石後，形成深逾20公尺的「大峽谷」。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃成功段一處農地被開採砂石後，形成深逾20公尺的「大峽谷」。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4處「大峽谷」，檢警環前天現勘，初估盜挖深度逾20公尺，面積逾6公頃，地點位於水質水量保護區，嚴重危害國土環保安全，當場查扣15輛挖土機，傳喚地主、業者等17人訊問後聲押13人。

美濃區爆出不法集團以偷天換日方式盜採砂石後回填營建廢棄物，日前楊柳颱風過後雨水沖刷，積水成湖，出現一個個「大峽谷」，引起議論。檢警環日前現勘蒐證，發現不法集團大範圍盜採土石，共開挖4處深坑，面積超過6公頃，深度深達6層樓，總體積逾135萬6千立方公尺，約等於542座奧運標準游泳池。

這幾處農地、國有地不只被挖出大洞，還遭回填大量營建廢棄物，粗估不法所得逾3億元。橋頭地檢署指出，遭盜採土石地點位於自來水水質水量保護區，已嚴重危害國土環保安全。

據悉，不法集團看上美濃區成功段及新吉洋段多處農地，因地處郊區，周邊民房稀少，都是農田果樹，且原本就靠近砂石廠，成為不法集團盜採砂石再回填營建廢棄物的首選之地。

甚至有地主勾結不法集團，提供土地讓不法業者挖走土石變賣，獲利近2億元，再引進非法業者傾倒營建廢棄物，又可獲利逾1億3千萬元，在美濃靠近里港一帶留下至少4處「大峽谷」，因近期下雨，深坑積水散發惡臭。

橋頭地檢署前天指揮警環等專案小組人員到場查扣15輛挖土機等重機具，傳喚地主、業者等17人，其中涉案5名地主幾乎都是今年春節後購地，2、3月開始盜採砂石、回填廢土及廢棄物。

檢方偵訊後，昨將地主、廢棄物業者等13人涉犯3人以上竊盜、竊占及違反廢棄物清理法等罪嫌，聲請羈押禁見，其餘4名把風人員、挖土機司機則以10萬元交保。

延伸閱讀

高雄美濃地底藏大片廢棄物 地主勾結砂石業者賺黑心錢

半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪 中央允諾王美惠...1周內提清理計畫

褒忠產業園區二階環評 村民赫然發現廢棄物處理區離學校僅49公尺

台中市清水區路面突然塌陷 公所已回填坑洞…將盡快鋪設柏油

相關新聞

高雄「大峽谷」盜砂石回填廢棄物 聲押13人

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4處「大峽谷」，檢警環前天現勘，初估盜挖深...

廣角鏡／土城車禍 大貨車輾斃8旬翁

五十七歲林姓男子昨中午近一時駕駛大貨車，沿新北市土城區永寧路行駛左轉中央路，撞倒沿行人穿越道步行過馬路的八十四歲陳姓老翁...

美光后里廠霧氣外洩 中科管理局要求該工作場所停工

針對台灣美光后里廠28日發生化學品儲存區白色霧氣外洩事件，中科管理局表示，後續將召集台灣美光公司召開高階主管檢討會議，實...

屏東分署9/2拍賣遠洋漁船 拍定人要先繳清漁船603萬罰鍰

法務部行政執行署屏東分署今年度9月的123聯合拍賣會9月2日下午3在自屏東分署拍賣室登場，當天最受矚目的拍賣標的是遠洋漁...

改裝賓士車深夜炸街 駕駛被攔竟問警「這樣很大聲嗎？」

一輛改裝白色賓士車27日晚上11時許在屏東潮州鎮光華路段「炸街」，巨大引擎聲嚇醒不少正要入睡的民眾。警方獲報後，立即出動...

不明氣體外洩！台中廠發生工安事件 美光：情況已獲控制

美光（Micron）台中廠今天發生工安事件，美光表示，情況已獲控制，且已及時啟動緊急應變機制並掌握，所有受影響承攬人員皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。