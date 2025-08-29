高雄「大峽谷」盜砂石回填廢棄物 聲押13人

高雄美濃成功段一處農地被開採砂石後，形成深逾20公尺的「大峽谷」。記者巫鴻瑋／翻攝 高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4處「大峽谷」，檢警環前天現勘，初估盜挖深度逾20公尺，面積逾6公頃，地點位於水質水量保護區，嚴重危害國土環保安全，當場查扣15輛挖土機，傳喚地主、業者等17人訊問後聲押13人。

美濃區爆出不法集團以偷天換日方式盜採砂石後回填營建廢棄物，日前楊柳颱風過後雨水沖刷，積水成湖，出現一個個「大峽谷」，引起議論。檢警環日前現勘蒐證，發現不法集團大範圍盜採土石，共開挖4處深坑，面積超過6公頃，深度深達6層樓，總體積逾135萬6千立方公尺，約等於542座奧運標準游泳池。

這幾處農地、國有地不只被挖出大洞，還遭回填大量營建廢棄物，粗估不法所得逾3億元。橋頭地檢署指出，遭盜採土石地點位於自來水水質水量保護區，已嚴重危害國土環保安全。

據悉，不法集團看上美濃區成功段及新吉洋段多處農地，因地處郊區，周邊民房稀少，都是農田果樹，且原本就靠近砂石廠，成為不法集團盜採砂石再回填營建廢棄物的首選之地。

甚至有地主勾結不法集團，提供土地讓不法業者挖走土石變賣，獲利近2億元，再引進非法業者傾倒營建廢棄物，又可獲利逾1億3千萬元，在美濃靠近里港一帶留下至少4處「大峽谷」，因近期下雨，深坑積水散發惡臭。

橋頭地檢署前天指揮警環等專案小組人員到場查扣15輛挖土機等重機具，傳喚地主、業者等17人，其中涉案5名地主幾乎都是今年春節後購地，2、3月開始盜採砂石、回填廢土及廢棄物。

檢方偵訊後，昨將地主、廢棄物業者等13人涉犯3人以上竊盜、竊占及違反廢棄物清理法等罪嫌，聲請羈押禁見，其餘4名把風人員、挖土機司機則以10萬元交保。