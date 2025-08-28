美光后里廠霧氣外洩 中科管理局要求該工作場所停工

針對台灣美光后里廠28日發生化學品儲存區白色霧氣外洩事件，中科管理局表示，後續將召集台灣美光公司召開高階主管檢討會議，實施檢討及改善措施，並加強監督以避免類似意外發生。

中科管理局指出，本案事件發生後，美光公司已立即先行止漏，消防局隨即至現場以水霧防護。中科管理局已要求該工作場所停工，並派員將至現場實施勞動檢查及進行調查，須待釐清原因並改善後始准予復工，目前不影響廠區生產製程。

中科管理局強調，事業單位如有違反職安法第6條規定部分，最高將處30萬元罰鍰。

台灣美光后里廠今日下午3時，化學品儲存區自動抽除作業發生異常，產生氣體及壓力導致管線破裂，導致白色霧氣外洩，造成在管線附近工作的四名清潔及保全人員受影響，身體不適，經即通報119救擭車送醫。