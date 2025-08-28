美光后里廠霧氣外洩 中科管理局要求該工作場所停工
針對台灣美光后里廠28日發生化學品儲存區白色霧氣外洩事件，中科管理局表示，後續將召集台灣美光公司召開高階主管檢討會議，實施檢討及改善措施，並加強監督以避免類似意外發生。
中科管理局指出，本案事件發生後，美光公司已立即先行止漏，消防局隨即至現場以水霧防護。中科管理局已要求該工作場所停工，並派員將至現場實施勞動檢查及進行調查，須待釐清原因並改善後始准予復工，目前不影響廠區生產製程。
中科管理局強調，事業單位如有違反職安法第6條規定部分，最高將處30萬元罰鍰。
台灣美光后里廠今日下午3時，化學品儲存區自動抽除作業發生異常，產生氣體及壓力導致管線破裂，導致白色霧氣外洩，造成在管線附近工作的四名清潔及保全人員受影響，身體不適，經即通報119救擭車送醫。
中科管理局初步了解，受影響的外包工作人員並未直接接觸該區的化學品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言