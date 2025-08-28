快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

美光后里廠霧氣外洩 中科管理局要求該工作場所停工

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

針對台灣美光后里廠28日發生化學品儲存區白色霧氣外洩事件，中科管理局表示，後續將召集台灣美光公司召開高階主管檢討會議，實施檢討及改善措施，並加強監督以避免類似意外發生。

中科管理局指出，本案事件發生後，美光公司已立即先行止漏，消防局隨即至現場以水霧防護。中科管理局已要求該工作場所停工，並派員將至現場實施勞動檢查及進行調查，須待釐清原因並改善後始准予復工，目前不影響廠區生產製程。

中科管理局強調，事業單位如有違反職安法第6條規定部分，最高將處30萬元罰鍰。

台灣美光后里廠今日下午3時，化學品儲存區自動抽除作業發生異常，產生氣體及壓力導致管線破裂，導致白色霧氣外洩，造成在管線附近工作的四名清潔及保全人員受影響，身體不適，經即通報119救擭車送醫。

中科管理局初步了解，受影響的外包工作人員並未直接接觸該區的化學品。

美光后里廠發生化學品儲存區白色霧氣外洩，中科管理局要求現場停工調查。示意圖。聯合報系資料照
美光后里廠發生化學品儲存區白色霧氣外洩，中科管理局要求現場停工調查。示意圖。聯合報系資料照

中科 美光

延伸閱讀

台中美光三廠氣體外洩12人送醫 環保局：查核應變是否合乎規定

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

美光中國廠爆裁員 全球戰略大調整

相關新聞

美光后里廠霧氣外洩 中科管理局要求該工作場所停工

針對台灣美光后里廠28日發生化學品儲存區白色霧氣外洩事件，中科管理局表示，後續將召集台灣美光公司召開高階主管檢討會議，實...

屏東分署9/2拍賣遠洋漁船 拍定人要先繳清漁船603萬罰鍰

法務部行政執行署屏東分署今年度9月的123聯合拍賣會9月2日下午3在自屏東分署拍賣室登場，當天最受矚目的拍賣標的是遠洋漁...

改裝賓士車深夜炸街 駕駛被攔竟問警「這樣很大聲嗎？」

一輛改裝白色賓士車27日晚上11時許在屏東潮州鎮光華路段「炸街」，巨大引擎聲嚇醒不少正要入睡的民眾。警方獲報後，立即出動...

不明氣體外洩！台中廠發生工安事件 美光：情況已獲控制

美光（Micron）台中廠今天發生工安事件，美光表示，情況已獲控制，且已及時啟動緊急應變機制並掌握，所有受影響承攬人員皆...

台中美光三廠氣體外洩12人送醫 環保局：查核應變是否合乎規定

台中市后里區的美光台中三廠今天下午3時25分發生不明氣體外洩案，釀12人送醫。環保局說明，環保局將進一步查核其應變作為是...

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。