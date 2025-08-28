屏東分署9/2拍賣遠洋漁船 拍定人要先繳清漁船603萬罰鍰

法務部行政執行署屏東分署今年度9月的123聯合拍賣會9月2日下午3在自屏東分署拍賣室登場，當天最受矚目的拍賣標的是遠洋漁船德鴻發號，此案是因為義務人違反漁業條例所處的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰約603萬元與其他相關費用，才可以辦理過戶登記，有意要買的買家要注意。

屏東分署指出，遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。標的漁船的漁業執照換發期限是今年4月15日。

另外，9月2日上午10時半，屏東分署拍賣室以喊價的方式拍賣日產汽車（形式：LIVINA L11 CM，2014年6月，排氣量：1598CC）1輛，有車鑰匙，機會難得，有代步需求民眾不要錯過。

另外還有德錩企業股份有限公司股份3480股（無印刷股票發行）也將拍賣。同日下午3時，除上述拍賣標的遠洋漁船德鴻發號外，將以投標方式拍賣屏東縣來義鄉、里港鄉、霧台鄉、林邊鄉、牡丹鄉、萬巒鄉、恆春鎮及高樹鄉等多筆不動產，歡迎對不動產投資有興趣的民眾來投標。