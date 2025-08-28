改裝賓士車深夜炸街 駕駛被攔竟問警「這樣很大聲嗎？」

一輛改裝白色賓士車27日晚上11時許在屏東潮州鎮光華路段「炸街」，巨大引擎聲嚇醒不少正要入睡的民眾。警方獲報後，立即出動攔查，沒想到駕駛被警攔下下車時，還無辜地詢問警察「這樣很大聲嗎？」讓員警十分無奈。

有網友在社群網站PO文指出，27日晚午約11時30分左右，一輛改裝車從潮州鎮光華路頭，沿路炸街炸往省道四線道方向，他已經睡了結果「被炸醒了」，直呼「太過份了！」有網友回應，志成路、同正街也常有改裝車炸街，十分擾民。

潮州警分局表示，警方獲報後立即派員前往，調閱監視器畫面後發現是一部白色自小客車疑似改裝排氣管，夜間行駛間發出擾人聲響。警方隨即攔查劉姓駕駛，劉男下車時還詢問警察「怎麼了？」「這樣很大聲嗎？」警察無奈回應「很大聲啊，不然我不會攔你啊！」