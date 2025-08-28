台中美光三廠氣體外洩12人送醫 環保局：查核應變是否合乎規定

台中市后里區的美光台中三廠今天下午3時25分發生不明氣體外洩案，釀12人送醫。環保局說明，環保局將進一步查核其應變作為是否合乎規定，若違反「空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫及警告通知作業辦法」，可依違反空汙法告發處分，依法最高可處2000萬元罰鍰。

環保局說明，美光台中三廠為列管毒化物運作場所，經派員前往確認現場狀況，為該廠1樓廢酸液（雙氧水及鹽酸）回收管路破裂，致人員吸入身體不適送醫，未波及毒化物使用貯存區域，非屬毒化物洩漏災害事故。