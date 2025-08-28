影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液體）洩漏，童綜合醫院急診部主任魏智偉指出，不明氣體導致員工民眾輕微嗆傷，並有頭暈噁心症狀，有些患者甚至眼睛不適，美光公司目前仍未對外說明原因。

台中消防局表示，下午4時29分洩漏液體已由廠區ERT人員止漏，目前消防人員架設砲塔持續防護中，民眾吸入後有不適反應後，救護車送醫者4人中，均意識清楚且有嘔吐症狀，其中60歲、65歲女性兩人送往梧棲童綜合醫院，另2人為28歲賴男、27歲王女被送至光田醫院大甲院區急救。院方表示，2人到院時同樣意識清楚，已收院進行後續檢查及觀察。

梧棲童綜合醫院指出，目前一口氣接收10人，於下午4時送至梧棲童綜合診治，包括；5歲梁女、60歲余女、71歲江女、69歲洪女、50歲曾女、65歲黃女、57歲陳女，49歲謝女、73歲邱女、63歲張男，均因吸入不明氣體後身體不適，病患皆意識清楚，目前留院觀察中。