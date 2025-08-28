快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液體）洩漏，童綜合醫院急診部主任魏智偉指出，不明氣體導致員工民眾輕微嗆傷，並有頭暈噁心症狀，有些患者甚至眼睛不適，美光公司目前仍未對外說明原因。

台中消防局表示，下午4時29分洩漏液體已由廠區ERT人員止漏，目前消防人員架設砲塔持續防護中，民眾吸入後有不適反應後，救護車送醫者4人中，均意識清楚且有嘔吐症狀，其中60歲、65歲女性兩人送往梧棲童綜合醫院，另2人為28歲賴男、27歲王女被送至光田醫院大甲院區急救。院方表示，2人到院時同樣意識清楚，已收院進行後續檢查及觀察。

梧棲童綜合醫院指出，目前一口氣接收10人，於下午4時送至梧棲童綜合診治，包括；5歲梁女、60歲余女、71歲江女、69歲洪女、50歲曾女、65歲黃女、57歲陳女，49歲謝女、73歲邱女、63歲張男，均因吸入不明氣體後身體不適，病患皆意識清楚，目前留院觀察中。

童綜合醫院急診部主任魏智偉指出，因不明氣體外洩事件，院方下午起陸陸續續收治就醫的患者共有10名，初步檢視多數是輕微的嗆傷，並有一些頭暈噁心的症狀，有些患者甚至有眼睛不適的情形，不過10名患者目前都無礙，仍在急診室做觀察。

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人之多。圖／台中市消防局提供

患者 梧棲 意識

延伸閱讀

美光氣體外洩 中科進廠展開職災調查

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

影／登山客攀雪山西稜不料摔傷足踝 空勤直升機吊掛送醫

國1北向后里段小貨車追撞大貨車 駕駛受困扭曲車頭救出送醫

相關新聞

影／板橋華江橋上汽車行駛半路冒濃煙起火 車內4人急下車逃生

曾姓女子今天下午開車載3名友人由北市經華江橋往板橋方向行駛途中，下橋時汽車突然失去動力，引擎蓋隨即冒出濃煙及火光，車內4...

台中美光三廠氣體外洩12人送醫 環保局：查核應變是否合乎規定

台中市后里區的美光台中三廠今天下午3時25分發生不明氣體外洩案，釀12人送醫。環保局說明，環保局將進一步查核其應變作為是...

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液...

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，於是通報119指稱「多人受困」...

桃園驚傳情侶細故家中縱火 友人也遭殃3人均送醫

1名40歲的呂姓男子昨晚與20歲的溫姓女友發生細故，不明原因疑似於自家縱火，導致桃園市中壢區寶慶街2樓起火燃燒，連帶於家...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。