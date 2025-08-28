快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，於是通報119指稱「多人受困」，訊息一度被轉傳成鋼梁倒塌壓傷人，消防局出動大批人車趕往，發現並非工安意外，烏龍一場。

移民署接獲檢舉，上午11時會同海巡、勞工單位人員前往淡水區沙崙路、新市二路口某建築工地查緝失聯移工，結果約10人趁隙逃竄至高處坐臥在鋼梁叫不下來，於是打119報案指稱「多人受困」在鋼梁上，但後來訊息不知怎麼轉傳成了「鋼梁倒塌壓傷多人」。

消防局出動20車、53人趕往現場，並轉報轄區淡水警分局派員趕抵，結果現場只是失聯移工和移民署僵持，賴在鋼梁上不肯下來，並無立即性危險。後來消防隊持續留在現場戒護，直到11時50分移工被勸下，其中數人衝向草叢空地也被制伏，移民署人員通知消防隊狀況解除。

後來消息又被傳成移民署為了想請消防隊和警察協助抓移工，疑似刻意謊報發生工安意外。對此，新北市專勤隊隊長黃奕崗下午特地澄清，查緝人員是因為擔心移工自高處墜落受傷，因此通報有人員受困，請消防局到場協助，嚴正聲明絕無謊報鋼梁倒塌壓傷人，後來共查獲7名失聯移工非法工作，依法帶回新北市專勤隊調查。

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，查緝人員於是通報119指稱有人受困鋼梁。圖／民眾提供
移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，查緝人員於是通報119指稱有人受困鋼梁。圖／民眾提供
新北市消防局接獲移民署報案指稱有人受困建築工地鋼梁，出動20車、53人趕往，結果現場只是失聯移工和移民署僵持，賴在鋼梁上不肯下來，並無立即性危險、並非工安意外。圖／民眾提供
新北市消防局接獲移民署報案指稱有人受困建築工地鋼梁，出動20車、53人趕往，結果現場只是失聯移工和移民署僵持，賴在鋼梁上不肯下來，並無立即性危險、並非工安意外。圖／民眾提供
淡水某建築工地今天有數名非法打工的失聯移工為躲避移民署查緝，爬到高處鋼梁賴著不肯下來。圖／民眾提供
淡水某建築工地今天有數名非法打工的失聯移工為躲避移民署查緝，爬到高處鋼梁賴著不肯下來。圖／民眾提供

移民署 失聯移工

延伸閱讀

北市勞動局邀移工走讀大稻埕 建立深刻城市連結

影／中市移工酒後爭執被殺傷 警桃園逮獲行凶移工送辦

水圳釣魚見警車驚逃露餡 印尼失聯移工與懷孕女友遭遣返

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

相關新聞

影／板橋華江橋上汽車行駛半路冒濃煙起火 車內4人急下車逃生

曾姓女子今天下午開車載3名友人由北市經華江橋往板橋方向行駛途中，下橋時汽車突然失去動力，引擎蓋隨即冒出濃煙及火光，車內4...

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後...

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液...

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，於是通報119指稱「多人受困」...

桃園驚傳情侶細故家中縱火 友人也遭殃3人均送醫

1名40歲的呂姓男子昨晚與20歲的溫姓女友發生細故，不明原因疑似於自家縱火，導致桃園市中壢區寶慶街2樓起火燃燒，連帶於家...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。