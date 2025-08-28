影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，於是通報119指稱「多人受困」，訊息一度被轉傳成鋼梁倒塌壓傷人，消防局出動大批人車趕往，發現並非工安意外，烏龍一場。

移民署接獲檢舉，上午11時會同海巡、勞工單位人員前往淡水區沙崙路、新市二路口某建築工地查緝失聯移工，結果約10人趁隙逃竄至高處坐臥在鋼梁叫不下來，於是打119報案指稱「多人受困」在鋼梁上，但後來訊息不知怎麼轉傳成了「鋼梁倒塌壓傷多人」。

消防局出動20車、53人趕往現場，並轉報轄區淡水警分局派員趕抵，結果現場只是失聯移工和移民署僵持，賴在鋼梁上不肯下來，並無立即性危險。後來消防隊持續留在現場戒護，直到11時50分移工被勸下，其中數人衝向草叢空地也被制伏，移民署人員通知消防隊狀況解除。