影／板橋華江橋上汽車行駛半路冒濃煙起火 車內4人急下車逃生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾姓女子今天下午開車載3名友人由北市經華江橋往板橋方向行駛途中，下橋時汽車突然失去動力，引擎蓋隨即冒出濃煙及火光，車內4人急下車逃生，消防人車迅速到場撲滅，至於事故發生原因，有待進一步調查釐清。

新北市海山警方今天下午4時55分獲報，板橋區華江橋上發生火燒車意外，1輛汽車在行駛途中，引擎蓋突然冒出濃煙，嚇的駕駛與乘客立即下車逃生。

據了解，曾姓女子當時開車搭載3名友人，1車4人自台北市經華江橋往板橋方向行駛，未料車輛在下橋時，汽車方向盤突然無法轉動且失去動力，曾女欲將車滑行至路旁時，前方引擎蓋突然冒出陣陣濃煙及火光，曾女與友人共4人見狀連忙跳車逃生。

新北市消防局獲報也調派多輛消防人車到場，海山警分局轄區江翠派出所員警也到場協助指揮交通，經消路人員出水撲救，不到5分鐘，火勢在下午5時5分撲滅，警方也通知拖吊場派車協助移置事故汽車，至於火燒車相關事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。

曾姓女子今天下午開車載3名友人由北市經華江橋往板橋方向行駛途中，下橋時汽車突然失去動力，引擎蓋隨即冒出濃煙及火光，車內4人急下車逃生。記者王長鼎／翻攝
