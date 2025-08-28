快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

新北瑞芳連環車禍 快搜部隊「醫院雙軌派遣」急速救援

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

瑞芳區台2線28日上午發生連環車禍造成3人受困貨車，受限於車體變形嚴重且短時間內無法將傷患救出，新北市政府消防局立即啟動「醫院雙軌」派遣機制，全力搶救受困傷患。

新北快搜部隊以「快速救援與整合醫療」為核心目標，由秀峰與德音分隊進行車輛車體破壞，南雅分隊前往亞東紀念醫院載送醫護人員，慈福分隊則前往新北市立聯合醫院三重院區領取急救藥品及血品，各特搜分隊同時前往災害現場參與搶救行動。

新北市政府消防局表示，當第二名患者正從車內救出時，亞東醫院醫師夏肇聰也同時來到現場，迅即接手第二名傷患之醫療處置。傷患左腿開放性骨折合併大型開放性傷口且疼痛難耐，幸有醫師夏肇聰在場，當場給予傷患傷口及骨折處有效處置，更隨車護送傷患就醫，利用超音波儀器掃描患者是否內出血，並於就醫途中給予嗎啡管制藥物使傷患有效止痛，讓傷患保持穩定生命徵象，後續交接給早已接獲通知提早待命的基隆長庚創傷小組。

「嚴重創傷受困患者－醫院雙軌派遣」救援機制，是全台首創的高效率外科救援方式，藉由本局快搜部隊及各大醫院的雙向合作，讓原本只有在傷患到院後才得進行的醫療處置如藥物給予、輸血、截肢等以往無法實現的手段，進一步提早在現場實施。

消防局長陳崇岳表示：「雙軌派遣可以將醫療直送災區，為傷者爭取生機，不錯失黃金搶救時間。」該制度自建立後，包括今日瑞芳區台2線連環車禍在內，今年已出動達4次，皆對傷患達到極大幫助，不復以往在現場僅靠消防員拼命救援，卻只能抱憾嘆息的窘境。藉助雙軌派遣，能讓消防員與醫療人員在現場共同發揮所長，有效整合消防與醫療資源，大幅提升事故現場應對能力，未來本局將持續強化人員訓練與演練，以確保市民生命安全。

新北市政府消防局立即啟動「醫院雙軌」派遣機制。圖／新北市政府消防局提供
新北市政府消防局立即啟動「醫院雙軌」派遣機制。圖／新北市政府消防局提供
瑞芳區台2線28日上午發生連環車禍造成3人受困貨車。新北市政府消防局／提供
瑞芳區台2線28日上午發生連環車禍造成3人受困貨車。新北市政府消防局／提供

瑞芳 車禍

延伸閱讀

新北推AI教育 逾300師參與實戰課程成教學即戰力

新北登山步道破損修復慢 議員促建即報即修機制

新北捷運推安坑輕軌小資卡 150元30天搭到飽

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

相關新聞

影／板橋華江橋上汽車行駛半路冒濃煙起火 車內4人急下車逃生

曾姓女子今天下午開車載3名友人由北市經華江橋往板橋方向行駛途中，下橋時汽車突然失去動力，引擎蓋隨即冒出濃煙及火光，車內4...

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後...

影／美光記憶體后里廠氣體外洩案 傷患就醫人數達12人

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，目前送醫人數已達到12人，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液...

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

移民署新北專勤隊上午在淡水區某建築工地查緝失聯移工，結果一群移工爬到高處鋼梁賴著不肯下來，於是通報119指稱「多人受困」...

桃園驚傳情侶細故家中縱火 友人也遭殃3人均送醫

1名40歲的呂姓男子昨晚與20歲的溫姓女友發生細故，不明原因疑似於自家縱火，導致桃園市中壢區寶慶街2樓起火燃燒，連帶於家...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。