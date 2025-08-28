新北瑞芳連環車禍 快搜部隊「醫院雙軌派遣」急速救援
瑞芳區台2線28日上午發生連環車禍造成3人受困貨車，受限於車體變形嚴重且短時間內無法將傷患救出，新北市政府消防局立即啟動「醫院雙軌」派遣機制，全力搶救受困傷患。
新北快搜部隊以「快速救援與整合醫療」為核心目標，由秀峰與德音分隊進行車輛車體破壞，南雅分隊前往亞東紀念醫院載送醫護人員，慈福分隊則前往新北市立聯合醫院三重院區領取急救藥品及血品，各特搜分隊同時前往災害現場參與搶救行動。
新北市政府消防局表示，當第二名患者正從車內救出時，亞東醫院醫師夏肇聰也同時來到現場，迅即接手第二名傷患之醫療處置。傷患左腿開放性骨折合併大型開放性傷口且疼痛難耐，幸有醫師夏肇聰在場，當場給予傷患傷口及骨折處有效處置，更隨車護送傷患就醫，利用超音波儀器掃描患者是否內出血，並於就醫途中給予嗎啡管制藥物使傷患有效止痛，讓傷患保持穩定生命徵象，後續交接給早已接獲通知提早待命的基隆長庚創傷小組。
「嚴重創傷受困患者－醫院雙軌派遣」救援機制，是全台首創的高效率外科救援方式，藉由本局快搜部隊及各大醫院的雙向合作，讓原本只有在傷患到院後才得進行的醫療處置如藥物給予、輸血、截肢等以往無法實現的手段，進一步提早在現場實施。
消防局長陳崇岳表示：「雙軌派遣可以將醫療直送災區，為傷者爭取生機，不錯失黃金搶救時間。」該制度自建立後，包括今日瑞芳區台2線連環車禍在內，今年已出動達4次，皆對傷患達到極大幫助，不復以往在現場僅靠消防員拼命救援，卻只能抱憾嘆息的窘境。藉助雙軌派遣，能讓消防員與醫療人員在現場共同發揮所長，有效整合消防與醫療資源，大幅提升事故現場應對能力，未來本局將持續強化人員訓練與演練，以確保市民生命安全。
