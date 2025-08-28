女山友烏拉孟斷崖罹難 家屬捐消防警備車感謝「最艱難救援」

女山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬感謝搜救人員奮不顧身挺進450公尺深峭壁酷寒雪地將遺體帶下山，今天以「賴玫霖女士」名義捐贈消防警備車給南投縣消防局，賴玫霖彰化銀行同事也捐36萬元給玉山消防分隊添購器材，出席人員默哀表達敬意。

家屬說，賴玫霖今年1月30日攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時，不慎跌落山谷罹難，當時雪季冰封，且斷崖地形險峻，感謝搜救人員涉險垂降到距步道約450公尺深的冰凍陡峭斷崖上，將遭冰雪砂石掩埋的賴玫霖遺體救出帶下山，此搜救行動堪稱台灣山域事故史上最困難任務，因此決定將賴玫霖的身故保險金金遺愛人間，捐贈消防警備車，感謝搜救人員。

家屬以「賴玫霖女士」名義捐贈消防警備車，今天在竹山鎮舉行捐贈典禮，南投縣議員蔡孟娥、南投義消第3大隊長劉興崧等眾多消防弟兄見證下，賴玫霖堂哥賴永賢將車鑰匙交由南投縣消防局長陳興傑手中，陳興傑代表縣長許淑華回贈感謝狀及紀念品。