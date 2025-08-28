快訊

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

女山友烏拉孟斷崖罹難 家屬捐消防警備車感謝「最艱難救援」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

女山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬感謝搜救人員奮不顧身挺進450公尺深峭壁酷寒雪地將遺體帶下山，今天以「賴玫霖女士」名義捐贈消防警備車給南投縣消防局，賴玫霖彰化銀行同事也捐36萬元給玉山消防分隊添購器材，出席人員默哀表達敬意。

家屬說，賴玫霖今年1月30日攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時，不慎跌落山谷罹難，當時雪季冰封，且斷崖地形險峻，感謝搜救人員涉險垂降到距步道約450公尺深的冰凍陡峭斷崖上，將遭冰雪砂石掩埋的賴玫霖遺體救出帶下山，此搜救行動堪稱台灣山域事故史上最困難任務，因此決定將賴玫霖的身故保險金金遺愛人間，捐贈消防警備車，感謝搜救人員。

家屬以「賴玫霖女士」名義捐贈消防警備車，今天在竹山鎮舉行捐贈典禮，南投縣議員蔡孟娥、南投義消第3大隊長劉興崧等眾多消防弟兄見證下，賴玫霖堂哥賴永賢將車鑰匙交由南投縣消防局長陳興傑手中，陳興傑代表縣長許淑華回贈感謝狀及紀念品。

陳興傑說，感謝賴玫霖遺愛挹注於救災上，她彰化銀行同事也捐36萬元給搜救主力的玉山消防分隊添購器材，讓搜救人員執勤時增添一份安全感，將善用受贈消防警備車，並加強救災訓練與宣導工作，提升為民服務品質。

賴玫霖攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬以其名義捐贈南投縣消防局消防警備車，感謝救難人員冒險救援。圖／南投縣消防局提供
賴玫霖攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬以其名義捐贈南投縣消防局消防警備車，感謝救難人員冒險救援。圖／南投縣消防局提供
女山友賴玫霖1月攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，救難人員克服險峻地形和冰雪救援。圖／南投縣消防局提供
女山友賴玫霖1月攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，救難人員克服險峻地形和冰雪救援。圖／南投縣消防局提供
賴玫霖攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬以其名義捐贈南投縣消防局消防警備車，感謝救難人員冒險救援。圖／南投縣消防局提供
賴玫霖攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬以其名義捐贈南投縣消防局消防警備車，感謝救難人員冒險救援。圖／南投縣消防局提供

彰化 南投縣

延伸閱讀

女雪攀馬博橫斷墜谷亡 遺愛化為南投消防救災車

大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展 玉山Wallet App現場購票享9折優惠

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

相關新聞

鄭文燦被影射帶小姐出場...難科學鑑定確認身分 他撤告

前海基會董事長鄭文燦被影射2023年間有4段帶著女子走進飯店房間的影片，新北市議員林國春開記者會直指「與詐騙集團首腦秦庠...

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

高雄大社區傳死亡車禍 貨車轉彎疑內輪差輾過七旬婦

高雄市大社區今天下午發生死亡車禍，七旬邱姓婦人騎機車直行，旁邊要右轉的大貨車疑轉彎時出現內輪差，撞上邱婦的機車後，右後輪...

女山友烏拉孟斷崖罹難 家屬捐消防警備車感謝「最艱難救援」

女山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬感謝搜救人員奮不顧身挺進450公尺深峭壁酷寒雪地將遺體帶下...

桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

桃園簡姓1歲男嬰2023年8月間送醫時，臉色蒼白、手腳異狀，院方發現男嬰全身多處新舊傷懷疑受虐，通報市府家防中心，簡姓夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。