台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後，立即派遣第五大隊及轄區后里分隊，出動各式消防車7輛、消防人員18名前往搶救，目前4人已送往醫院途中，美光公司目前尚未對外說明原因。

台中消防局指出，據報后里區三豐路四段369號的台灣美光記憶體后里廠，靠近6號哨位置發生不明物質洩漏案，15時35分趕往現場時，發現有不明氣體洩漏，造成4名民眾吸入後有不適反應，人員均有嘔吐情形，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液體）洩漏，已由救護車送醫救治中，另有8名民眾自行送醫。