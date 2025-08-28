快訊

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後，立即派遣第五大隊及轄區后里分隊，出動各式消防車7輛、消防人員18名前往搶救，目前4人已送往醫院途中，美光公司目前尚未對外說明原因。

台中消防局指出，據報后里區三豐路四段369號的台灣美光記憶體后里廠，靠近6號哨位置發生不明物質洩漏案，15時35分趕往現場時，發現有不明氣體洩漏，造成4名民眾吸入後有不適反應，人員均有嘔吐情形，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣液體）洩漏，已由救護車送醫救治中，另有8名民眾自行送醫。

台中消防局表示，下午4時29分洩漏液體已由廠區ERT人員止漏，目前本局人員架設砲塔持續防護中，民眾吸入後有不適反應後，救護車送醫者4人中，目前均意識清楚且有嘔吐症狀，其中60歲、65歲女性兩人送往梧棲童綜合醫院，另兩位28歲男性則送往大甲光田醫院。

台灣美光記憶體后里廠靠近6號哨位置，下午發生不明物質洩漏案，4人不適送醫。圖／台中市消防局提供
台灣美光記憶體后里廠靠近6號哨位置，下午發生不明物質洩漏案，4人不適送醫。圖／台中市消防局提供

后里 豐原

延伸閱讀

花蓮消防救護雲端系統 醫師線上診斷搶黃金急救

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

美光中國廠爆裁員 全球戰略大調整

相關新聞

鄭文燦被影射帶小姐出場...難科學鑑定確認身分 他撤告

前海基會董事長鄭文燦被影射2023年間有4段帶著女子走進飯店房間的影片，新北市議員林國春開記者會直指「與詐騙集團首腦秦庠...

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

高雄大社區傳死亡車禍 貨車轉彎疑內輪差輾過七旬婦

高雄市大社區今天下午發生死亡車禍，七旬邱姓婦人騎機車直行，旁邊要右轉的大貨車疑轉彎時出現內輪差，撞上邱婦的機車後，右後輪...

女山友烏拉孟斷崖罹難 家屬捐消防警備車感謝「最艱難救援」

女山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬感謝搜救人員奮不顧身挺進450公尺深峭壁酷寒雪地將遺體帶下...

桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

桃園簡姓1歲男嬰2023年8月間送醫時，臉色蒼白、手腳異狀，院方發現男嬰全身多處新舊傷懷疑受虐，通報市府家防中心，簡姓夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。