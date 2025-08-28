桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

桃園簡姓1歲男嬰2023年8月間送醫時，臉色蒼白、手腳異狀，院方發現男嬰全身多處新舊傷懷疑受虐，通報市府家防中心，簡姓夫妻否認虐子；社工評估疑似照顧知能不足。桃園地檢署偵結將這對新手爸媽依對幼童施以凌虐罪嫌起訴，男嬰救治後因傷重已逝。

起訴指出，簡姓夫妻於2022年8月間喜獲麟兒，由夫妻共同照顧，2023年8月，在不詳處所連續以拍打臉部、身體及其他不詳方式傷害、凌虐兒子，造成寶寶於同年8月25日下午2時，突然臉色蒼白、手腳發生異狀、且手指有傷口流血，就近送往聖保祿醫院急診，遭醫護發現寶寶身上有多處新舊傷。

寶寶之後轉送林口長庚醫院進行手術，經院方診斷發現寶寶頭部共有硬腦膜下出血、左頂葉大腦鐮旁硬腦膜下出血、右顳葉底大腦天幕上硬腦膜下出血共3處顱內出血點，臉部、四肢及軀幹多處瘀挫傷、且有營養不良等傷害，因而通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心

家防中心社工詢問案父母的虐兒行為時，簡家的新手爸媽堅稱沒有虐子，且這對父母自始至終皆未承認自己有虐兒，社工之後評估，可能是案父母照顧知能不足；檢察官認為，新手爸媽2人所為，涉犯刑法的傷害、第286條第1項的對幼童施以凌虐罪嫌，將從重論以對幼童施以凌虐罪論。

