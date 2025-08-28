快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台88線施工掉落碎石導致高雄騎士喪命？伸縮縫竟還有很多碎石

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

張姓男子昨天騎機車行經台88線快速道路高雄大寮段下方道路，疑因路面上的石塊摔車身亡，監視器拍下石塊掉落畫面，地方質疑台88線伸縮縫施工掉落，議員李雨庭今天現勘發現伸縮縫還有很多碎石，也未在橋墩下設防護網。公路局鳳屏工務段回應，碎石已清除乾淨，會研議是否設防護網。

昨清晨4點多，張姓男子騎機車行經台88線快速道路下方高市大寮區188市道，疑因撞上路面水泥塊摔車倒地，當場失去生命跡象。事後調閱監視器畫面發現，4時18分疑有石塊掉落平面道路，3分鐘過後，一輛機車行經時摔倒。

居民質疑台88線橋墩伸縮縫修復工程，發生落石掉落，釀成此事故，議員李雨庭會同大寮里長蕭清翔、相關單位現勘。李雨庭說，她看到伸縮縫還有很多碎石，承包商也沒在橋墩下做防護網，立即嚴正要求施工單位必須全面檢討並確保工程品質，絕不能再讓這樣的悲劇重演。

李雨庭表示，會持續追蹤後續改善進度，要求相關單位落實安全把關，工程品質必須零疏漏，守護每名用路人的生命安全。

公路局南分局表示，有關空中掉落之物品是否為橋墩或由橋體（目前結構體完好）上方掉落，或行駛台88線的車輛未妥善綁固而飛落的異物，鳳屏段將積極配合檢警調查處置。

南分局說，該處目前辦理台88線高架橋梁箱室內結構補強工作，施工範圍均於結構箱室內，未於台88線高架橋上施工，亦無辦理橋梁結構物打除的工項及混凝土塊清理作業。另外每年均有委託專業顧問公司協助辦理橋梁檢測工作，今年年初檢測報告顯示，橋梁主體結構安全無虞，僅部分橋梁箱室內結構體需改善。

高市議員李雨庭（右）今早邀集相關單位會勘，她發現伸縮縫裡還有很多碎石，承攬商也沒在橋墩下做防護網，要求相關單位改善。圖／取自李雨庭臉書
高市議員李雨庭（右）今早邀集相關單位會勘，她發現伸縮縫裡還有很多碎石，承攬商也沒在橋墩下做防護網，要求相關單位改善。圖／取自李雨庭臉書
台88線快速道路下方高市大寮區188市道路昨早發生死亡車禍，路旁監視器畫面拍下事發前3分鐘從上方掉落石塊。記者徐白櫻／翻攝
台88線快速道路下方高市大寮區188市道路昨早發生死亡車禍，路旁監視器畫面拍下事發前3分鐘從上方掉落石塊。記者徐白櫻／翻攝
台88線快速道路下方高市大寮區188市道路發生死亡車禍，1輛機車疑因撞上路面的石塊摔倒，騎士當場失去生命跡象。圖／取自李雨庭臉書
台88線快速道路下方高市大寮區188市道路發生死亡車禍，1輛機車疑因撞上路面的石塊摔倒，騎士當場失去生命跡象。圖／取自李雨庭臉書
台88線快速道路下方大寮路段昨早發生死亡車禍，議員李雨庭邀相關單位會勘，她發現伸縮縫內還有很多碎石。圖／取自李雨庭臉書
台88線快速道路下方大寮路段昨早發生死亡車禍，議員李雨庭邀相關單位會勘，她發現伸縮縫內還有很多碎石。圖／取自李雨庭臉書

橋梁 機車行 李雨庭

延伸閱讀

Lady Gaga有望高雄開唱？ 市府澄清只是舉例：持續爭取大咖來

林岱樺深陷助理費案認「被摧毀但重生」 強調不會退選高雄市長

高雄騎士輾碎石摔車不治 追釀禍石塊…竟來自公共工程

全國最高橋墩94公尺 苗62之1跨大湖溪定線近期招標

相關新聞

鄭文燦被影射帶小姐出場...難科學鑑定確認身分 他撤告

前海基會董事長鄭文燦被影射2023年間有4段帶著女子走進飯店房間的影片，新北市議員林國春開記者會直指「與詐騙集團首腦秦庠...

台灣美光后里廠發生不明氣體洩漏 4人嘔吐送醫、8人自行就醫

台灣美光記憶體后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成4名工作人員有嘔吐情形，台中市消防局表示，下午3時25分受理報案後...

影／三重中正陸橋翻車交通中斷 肇事駕駛自稱一時恍神

新北市三重區中正陸橋下午發生翻車事故，37歲陳姓男子駕駛轎車下橋時撞上內側安全島翻覆，自行爬出車外，沒有明顯外傷也未波及...

高雄大社區傳死亡車禍 貨車轉彎疑內輪差輾過七旬婦

高雄市大社區今天下午發生死亡車禍，七旬邱姓婦人騎機車直行，旁邊要右轉的大貨車疑轉彎時出現內輪差，撞上邱婦的機車後，右後輪...

女山友烏拉孟斷崖罹難 家屬捐消防警備車感謝「最艱難救援」

女山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖時墜谷罹難，家屬感謝搜救人員奮不顧身挺進450公尺深峭壁酷寒雪地將遺體帶下...

桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

桃園簡姓1歲男嬰2023年8月間送醫時，臉色蒼白、手腳異狀，院方發現男嬰全身多處新舊傷懷疑受虐，通報市府家防中心，簡姓夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。