影／台88線施工掉落碎石導致高雄騎士喪命？伸縮縫竟還有很多碎石

張姓男子昨天騎機車行經台88線快速道路高雄大寮段下方道路，疑因路面上的石塊摔車身亡，監視器拍下石塊掉落畫面，地方質疑台88線伸縮縫施工掉落，議員李雨庭今天現勘發現伸縮縫還有很多碎石，也未在橋墩下設防護網。公路局鳳屏工務段回應，碎石已清除乾淨，會研議是否設防護網。

昨清晨4點多，張姓男子騎機車行經台88線快速道路下方高市大寮區188市道，疑因撞上路面水泥塊摔車倒地，當場失去生命跡象。事後調閱監視器畫面發現，4時18分疑有石塊掉落平面道路，3分鐘過後，一輛機車行經時摔倒。

居民質疑台88線橋墩伸縮縫修復工程，發生落石掉落，釀成此事故，議員李雨庭會同大寮里長蕭清翔、相關單位現勘。李雨庭說，她看到伸縮縫還有很多碎石，承包商也沒在橋墩下做防護網，立即嚴正要求施工單位必須全面檢討並確保工程品質，絕不能再讓這樣的悲劇重演。

李雨庭表示，會持續追蹤後續改善進度，要求相關單位落實安全把關，工程品質必須零疏漏，守護每名用路人的生命安全。

公路局南分局表示，有關空中掉落之物品是否為橋墩或由橋體（目前結構體完好）上方掉落，或行駛台88線的車輛未妥善綁固而飛落的異物，鳳屏段將積極配合檢警調查處置。