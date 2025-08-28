聽新聞
0:00 / 0:00
影／台88線施工掉落碎石導致高雄騎士喪命？伸縮縫竟還有很多碎石
張姓男子昨天騎機車行經台88線快速道路高雄大寮段下方道路，疑因路面上的石塊摔車身亡，監視器拍下石塊掉落畫面，地方質疑台88線伸縮縫施工掉落，議員李雨庭今天現勘發現伸縮縫還有很多碎石，也未在橋墩下設防護網。公路局鳳屏工務段回應，碎石已清除乾淨，會研議是否設防護網。
昨清晨4點多，張姓男子騎機車行經台88線快速道路下方高市大寮區188市道，疑因撞上路面水泥塊摔車倒地，當場失去生命跡象。事後調閱監視器畫面發現，4時18分疑有石塊掉落平面道路，3分鐘過後，一輛機車行經時摔倒。
居民質疑台88線橋墩伸縮縫修復工程，發生落石掉落，釀成此事故，議員李雨庭會同大寮里長蕭清翔、相關單位現勘。李雨庭說，她看到伸縮縫還有很多碎石，承包商也沒在橋墩下做防護網，立即嚴正要求施工單位必須全面檢討並確保工程品質，絕不能再讓這樣的悲劇重演。
李雨庭表示，會持續追蹤後續改善進度，要求相關單位落實安全把關，工程品質必須零疏漏，守護每名用路人的生命安全。
公路局南分局表示，有關空中掉落之物品是否為橋墩或由橋體（目前結構體完好）上方掉落，或行駛台88線的車輛未妥善綁固而飛落的異物，鳳屏段將積極配合檢警調查處置。
南分局說，該處目前辦理台88線高架橋梁箱室內結構補強工作，施工範圍均於結構箱室內，未於台88線高架橋上施工，亦無辦理橋梁結構物打除的工項及混凝土塊清理作業。另外每年均有委託專業顧問公司協助辦理橋梁檢測工作，今年年初檢測報告顯示，橋梁主體結構安全無虞，僅部分橋梁箱室內結構體需改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言