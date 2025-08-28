鄭文燦被影射帶小姐出場...難科學鑑定確認身分 他撤告

前海基會董事長鄭文燦。記者周嘉茹／攝影 前海基會董事長鄭文燦被影射2023年間有4段帶著女子走進飯店房間的影片，新北市議員林國春開記者會直指「與詐騙集團首腦秦庠鈺、澳門桃色行」「帶小姐出場」鄭文燦提告社群管理者及新北市議員林國春提告妨害名譽。台北地檢署將影片送刑事局鑑定，難確定男子身分，且鄭文燦撤告，全案不起訴處分。

台北地檢署今指出，此案影片日前送刑事局鑑定，四支影片剪輯成一段，影片非自始連貫，影像拍攝時間、地點、場景都有不同，男子、女子的衣著、手持物品及髮型也有不同；刑事局認為，影像不清晰，缺乏細部特稱，影像中男子是否是鄭文燦無法確定，依現有事證，無法依科學方法認定本案影像中男子身分。

臉書社群網站「Next逆襲」粉絲專頁郭姓管理者，2023年10月24日凌晨1點59分許，在粉專發布不詳男子帶不詳女子走進飯店房間內的影片，並以回復貼文方式稱「好像是!!!!!???」當天下午2時許53分許，又在粉專張貼3張不詳男子帶不詳女子親密照片稱「又來新聞了」影射本案影片、照片內的男子是鄭文燦。

林國春2023年11月13日上午10時許，在立法院研究大樓1樓102會議室開記者會公開傳述「鄭文燦接受組頭招待」、「與詐騙集團首腦秦庠鈺、澳門桃色行」、「與中國籍小姐喝花酒、帶小姐出場」

鄭文燦日前提告郭姓社群管理者及林國春加重誹謗罪，由於妨害名譽為告訴乃論罪，鄭文燦日前具狀撤告，全案不起訴處分。