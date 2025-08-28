影／紅斑馬視角曝光！國道警動員4個大隊共10車護送女嬰從台南到林口

台南市早產女嬰「小平安」今天上午由救護車從成大醫院急送林口長庚醫院，國道公路警察局主動協助，共動員4個大隊10輛紅斑馬巡邏車接力護送，近290公里原需車程約3至4小時不等，縮短至2個半小時趕抵。

周姓母親昨天在threads發文說明今天上午女兒要轉院，路程預計3小時左右，籲請國道用路人禮讓救護車，吸引超過4萬人按讚集氣祈禱。未申請國道警察協助，則是因為之前從嘉義轉院到台南的經驗，用路人都很善良禮讓救護車。

對此，國道公路警察局表示昨晚從社群得知訊息便已開始討論，認為從台南到林口長途跋涉，且情況比較緊急，途中可能遇到車流尖峰時段和台中、新竹、桃園等易壅塞路段，認為符合警方協助護送條件。

但不知家屬安排的啟程時間、選擇走國道1號還是3號？因此第八公路警察大隊今天上午主動聯繫成大醫院和周姓母親，告知基於特殊考量可以協助安排護送，稍後接到訊息回復即著手規劃勤務。

國道警方依循轄區責任制慣例，由各大隊負責自己轄區護送比較熟悉環境特性且能掌控狀況，各依日常勤務警力許可範圍調度，由南至北循序安排第四、三、二、一警察大隊接力完成，警力許可的大隊出2車從救護車前方引導、後方戒護，勤務吃緊的大隊出1車僅在前方引導。