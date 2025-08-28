協商破局起糾紛 台中宗教用品店遭潑漆林嫌送辦
台中林姓男子日前得知經營宗教用品的友人，疑因買賣糾紛遭同業恐嚇，他稱可協助協商，卻因協商不成另起紛爭，林男事後卻到友人店門口潑漆，經警方通知到案，警詢後依恐嚇罪嫌送辦。
台中市警局第五分局今天表示，警方26日凌晨接獲北屯區東山路1家宗教用品公司報案稱，店門口鐵門遭人潑灑紅漆，警方獲報後立即展開調查。
警方查出，29歲林姓男子經營宗教用品公司，疑因買賣糾紛而遭同業恐嚇，涉案的38歲林嫌見狀即稱可以協助林男與同業協商。25日晚間，林男與林嫌因協商不成另起紛爭，林嫌即在26日凌晨持紅漆潑灑對方的公司鐵門。
警方循線鎖定涉案的林嫌並通知他到案，林嫌於26日上午到案說明，全案警詢後依刑法恐嚇及毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾若遇到買賣或經營糾紛，應循法律管道解決，切勿以暴力或破壞方式洩憤，以免觸法。
