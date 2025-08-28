高雄美濃地底藏大片廢棄物 地主勾結砂石業者賺黑心錢

高雄市美濃區遭不法集團大範圍盜採土石，面積超過6公頃，深度深達6層樓，檢警與環保單位前往追查，赫見地底不只被挖出大洞，還遭回填大量營建廢棄物，出現廢棄紅磚及裝潢建材，粗估不法所得超過3億元，甚至危害自來水水質水量保護區，15名不法成員中11人遭聲押、4人交保。

橋頭地檢署指出，高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石後回填營建廢棄物，盜挖深度達20 公尺，面積達6公頃以上，且遭盜採土石的地點位於自來水水質水量保護區，已嚴重危害國土環保安全。

據悉，不法集團看上高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地，因地處郊區，鄰近屏東市里港鄉、荖濃溪，周邊民房稀少，都是農田果樹，且原本就靠近砂石廠，成為不法集團盜採砂石再回填營建廢棄物的首選之地，但該區域卻是高屏溪水質水量保護區。

甚至當地地主與不法集團勾結，由多名地主提供土地，讓不法業者開著砂石車前來傾倒廢棄營建物，並且還有怪手將原本的乾淨土石挖走變賣，單是將土石轉賣盈利就獲利近2億元，再向營建業者收錢提供土地埋廢棄物又賺超過1億3千萬，至少在美濃靠近里港一帶留下至少4處「大峽谷」。

檢警日前召集環境部環境管理署、高雄市環保局、保七總隊第三大隊南區中隊、高雄市刑警大隊、旗山警分局召開專案會議，並派員勘察現場，昨天前往現場查扣15輛怪手，並傳喚15名被告。