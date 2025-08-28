快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃地底藏大片廢棄物 地主勾結砂石業者賺黑心錢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市美濃區遭不法集團大範圍盜採土石，面積超過6公頃，深度深達6層樓，檢警與環保單位前往追查，赫見地底不只被挖出大洞，還遭回填大量營建廢棄物，出現廢棄紅磚及裝潢建材，粗估不法所得超過3億元，甚至危害自來水水質水量保護區，15名不法成員中11人遭聲押、4人交保。

橋頭地檢署指出，高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石後回填營建廢棄物，盜挖深度達20 公尺，面積達6公頃以上，且遭盜採土石的地點位於自來水水質水量保護區，已嚴重危害國土環保安全。

據悉，不法集團看上高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地，因地處郊區，鄰近屏東市里港鄉、荖濃溪，周邊民房稀少，都是農田果樹，且原本就靠近砂石廠，成為不法集團盜採砂石再回填營建廢棄物的首選之地，但該區域卻是高屏溪水質水量保護區。

甚至當地地主與不法集團勾結，由多名地主提供土地，讓不法業者開著砂石車前來傾倒廢棄營建物，並且還有怪手將原本的乾淨土石挖走變賣，單是將土石轉賣盈利就獲利近2億元，再向營建業者收錢提供土地埋廢棄物又賺超過1億3千萬，至少在美濃靠近里港一帶留下至少4處「大峽谷」。

檢警日前召集環境部環境管理署、高雄市環保局、保七總隊第三大隊南區中隊、高雄市刑警大隊、旗山警分局召開專案會議，並派員勘察現場，昨天前往現場查扣15輛怪手，並傳喚15名被告。

經橋頭地檢署多名檢察官漏夜訊問，檢方認定周姓男子及曹姓男子在內等11人，包含地主及營建業者，涉犯結夥三人以上竊盜、竊占、非法提供土地回填堆置廢棄物及非法從事廢棄物清理等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見，其餘4人分別以10萬元交保。

高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填，土方中滿是破碎紅磚。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填，土方中滿是破碎紅磚。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填，深度最深達20公尺。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填，深度最深達20公尺。記者巫鴻瑋／翻攝
從空拍可見農地遭開挖出大洞，洞內深達處層樓，甚至已經開始蓄水。記者巫鴻瑋／翻攝
從空拍可見農地遭開挖出大洞，洞內深達處層樓，甚至已經開始蓄水。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石再用營建廢棄物回填。記者巫鴻瑋／翻攝

美濃 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪 中央允諾王美惠...1周內提清理計畫

2稽查員收賄讓廢食藥物偷排景美溪 北市環保局：5月底解僱

報廢食藥品成毒水肥 黑心集團勾結北市環保局稽查員偷排景美溪

美濃盜採砂石案 檢警查扣重機具傳喚地主說明

相關新聞

土城大貨車路口左轉輾過84歲拄拐翁 腦漿血跡滿地慘死

新北市土城中央路三段、永寧路口，今天1點多發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故。過馬路的陳翁頭部慘遭輾爆，當場不幸死...

高雄美濃地底藏大片廢棄物 地主勾結砂石業者賺黑心錢

高雄市美濃區遭不法集團大範圍盜採土石，面積超過6公頃，深度深達6層樓，檢警與環保單位前往追查，赫見地底不只被挖出大洞，還...

台2線鼻頭路段4大小車連環撞 小貨車變形3受困…1人救出OHCA

台2線新北鼻頭路段近午發生4輛大小貨車連環車禍，小貨車受擠壓變形，司機和2名乘客受困。消防人員破壞車體救出3人，其中1人...

影／奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

高雄市旗津區傳出工安意外，某工程公司柳姓司機日前載運工程廢棄物，竟遭所駕駛的貨車倒車夾死在車與圍籬間。檢警相驗後，認為他...

台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援

台2線新北市鼻頭路段近午發生連環車禍，共有4輛車發生碰撞，有2人受困車內待援，並造成雙向交通中斷，警方獲報到場處理中。

高雄林園回收廠火警 引燃機台濃煙四竄

高雄市林園區1處資源收場今天上午發生火警，火苗燃燒機台，延燒機台油料烈火上升，煙霧瀰漫，消防局動員搶救，約40分鐘後撲滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。