土城大貨車路口左轉輾過84歲拄拐翁 腦漿血跡滿地慘死

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城中央路三段、永寧路口，今天1點多發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故。過馬路的陳翁頭部慘遭輾爆，當場不幸死亡，警方已將肇事林姓大貨車駕駛，依過失致死罪嫌帶回偵辦。

據了解，今天中午近1點半，57歲林男駕駛營業大貨車沿土城永寧路左轉中央路三段往三峽方向時，疑似未禮讓過馬路行人，不慎與拄著拐杖的84歲陳翁發生碰撞，車輪直接輾過其頭部，以致陳翁當場死亡。

土城警分局表示，為保障機車騎士及行人安全，將持續強力執行「取締大型車各項違規」、「車輛不停讓行人通行」等勤務，並請砂石車駕駛人行經路口時務必減速，以及遇斑馬線暫停，讓行人優先通行；行人過馬路時，也應特別注意大型車輛的視線死角與內輪差，以保護自身安全。

新北市土城中央路三段、永寧路口稍早發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故，警方已將肇事林姓大貨車駕駛依過失致死罪嫌帶回偵辦。圖／讀者提供
新北市土城中央路三段、永寧路口稍早發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故，警方已將肇事林姓大貨車駕駛依過失致死罪嫌帶回偵辦。圖／讀者提供

行人 土城

