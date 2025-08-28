聽新聞
0:00 / 0:00
土城大貨車路口左轉輾過84歲拄拐翁 腦漿血跡滿地慘死
新北市土城中央路三段、永寧路口，今天1點多發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故。過馬路的陳翁頭部慘遭輾爆，當場不幸死亡，警方已將肇事林姓大貨車駕駛，依過失致死罪嫌帶回偵辦。
據了解，今天中午近1點半，57歲林男駕駛營業大貨車沿土城永寧路左轉中央路三段往三峽方向時，疑似未禮讓過馬路行人，不慎與拄著拐杖的84歲陳翁發生碰撞，車輪直接輾過其頭部，以致陳翁當場死亡。
土城警分局表示，為保障機車騎士及行人安全，將持續強力執行「取締大型車各項違規」、「車輛不停讓行人通行」等勤務，並請砂石車駕駛人行經路口時務必減速，以及遇斑馬線暫停，讓行人優先通行；行人過馬路時，也應特別注意大型車輛的視線死角與內輪差，以保護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言