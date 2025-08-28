土城大貨車路口左轉輾過84歲拄拐翁 腦漿血跡滿地慘死

新北市土城中央路三段、永寧路口，今天1點多發生大貨車左轉不慎撞死陳姓八旬老翁的事故。過馬路的陳翁頭部慘遭輾爆，當場不幸死亡，警方已將肇事林姓大貨車駕駛，依過失致死罪嫌帶回偵辦。

據了解，今天中午近1點半，57歲林男駕駛營業大貨車沿土城永寧路左轉中央路三段往三峽方向時，疑似未禮讓過馬路行人，不慎與拄著拐杖的84歲陳翁發生碰撞，車輪直接輾過其頭部，以致陳翁當場死亡。