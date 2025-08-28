聽新聞
0:00 / 0:00
台2線鼻頭路段4大小車連環撞 小貨車變形3受困…1人救出OHCA
台2線新北鼻頭路段近午發生4輛大小貨車連環車禍，小貨車受擠壓變形，司機和2名乘客受困。消防人員破壞車體救出3人，其中1人無呼吸心跳，全數送醫急救。警方到場測繪調查釐清責任，事故路段交通中斷2個半小時才恢復正常行車。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時34分接獲報案，台2線指標84.4公里鼻頭路段發生連環車禍，有人受困待援。
消防人員抵達現場，發現是宜蘭往基隆方向前後共3輛大貨車、1輛小貨車發生追撞。3名大貨車司機沒受傷，但小貨車的車頭變形，3名男子受困車內。
消防人員在中午12時50分救車小貨車40多歲司機，下午1時5分救出30多歲乘客，2人都意識清楚，送往基隆長庚醫院救治。下午1時11分救出另1名30多歲的男乘客，已無呼吸心跳，送往瑞芳礦工醫院急救。
警方初步調查，69歲李姓老翁駕駛曳引貨櫃車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經鼻頭路段時，追撞前方的小貨車。小貨車因後方被猛烈追撞，撞上前方40多歲游男駕駛的曳引大貨車，游車又追撞前方40多歲梁男駕駛的曳引大貨車。
小貨車的車頭因為被擠壓嚴重凹陷，車內的司機和2名乘客受困車內。路過現場的車輛行車記錄器拍下，小貨車司機打手機畫面。
這起事故造成台2線鼻頭路段雙向中斷，警方到場測會調查。消防人員救援小貨車內的3名受困者時，事故車輛陸續排除，基隆工務段也派員清除路面油漬及散落物，警方在下午1時58分解除管制，恢復正常交通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言