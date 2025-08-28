台2線鼻頭路段4大小車連環撞 小貨車變形3受困…1人救出OHCA

台2線新北鼻頭路段近午發生4輛大小貨車連環車禍，小貨車受擠壓變形，司機和2名乘客受困。消防人員破壞車體救出3人，其中1人無呼吸心跳，全數送醫急救。警方到場測繪調查釐清責任，事故路段交通中斷2個半小時才恢復正常行車。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時34分接獲報案，台2線指標84.4公里鼻頭路段發生連環車禍，有人受困待援。

消防人員抵達現場，發現是宜蘭往基隆方向前後共3輛大貨車、1輛小貨車發生追撞。3名大貨車司機沒受傷，但小貨車的車頭變形，3名男子受困車內。

消防人員在中午12時50分救車小貨車40多歲司機，下午1時5分救出30多歲乘客，2人都意識清楚，送往基隆長庚醫院救治。下午1時11分救出另1名30多歲的男乘客，已無呼吸心跳，送往瑞芳礦工醫院急救。

警方初步調查，69歲李姓老翁駕駛曳引貨櫃車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經鼻頭路段時，追撞前方的小貨車。小貨車因後方被猛烈追撞，撞上前方40多歲游男駕駛的曳引大貨車，游車又追撞前方40多歲梁男駕駛的曳引大貨車。

小貨車的車頭因為被擠壓嚴重凹陷，車內的司機和2名乘客受困車內。路過現場的車輛行車記錄器拍下，小貨車司機打手機畫面。