影／奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死
高雄市旗津區傳出工安意外，某工程公司柳姓司機日前載運工程廢棄物，竟遭所駕駛的貨車倒車夾死在車與圍籬間。檢警相驗後，認為他未拉手煞車令他喪命。
高雄港務警察總隊了解，柳姓男子（56歲）是8月14日上午10時許在高雄市旗津區台運貨櫃場旁的停車場出意外，意外發生時，沒其他人在場。柳姓男子的同事當時不見他，四處找人，才發現他被自己所駕駛的貨車夾在車與圍籬間。
當時同事趕緊求救，港務消防隊發現柳姓司機已無呼吸心跳，將他送往小港醫院急救，當天下午1時45分死亡。
警方報請檢察官相驗，並調閱貨櫃場監錄影像，發現他下車到車後屈身撿拾東西，不料下車時沒拉手煞車，載運滿車斗石塊的貨車慢慢往後倒車，他起身發現車子後退而來，已來不及閃避，才被夾在車斗與後面圍籬間。
事故發生後，經警方也通報高雄市勞檢單位調查事故原因及工安責任。
