聽新聞
0:00 / 0:00
台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援
台2線新北市鼻頭路段近午發生連環車禍，共有4輛車發生碰撞，有2人受困車內待援，並造成雙向交通中斷，警方獲報到場處理中。
年近70歲李姓男子今天上午11時34分，駕駛曳引大貨車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經指標84.4公里鼻頭路段時，追撞前方同向的小貨車，小貨車再追撞前方40多歲游男駕駛的曳引大貨車。游車又追撞前方40多歲梁男駕駛的曳引大貨車。
這起3輛大貨車和1輛小貨車的連還車禍，因為小貨車車頭嚴重凹陷受損，造成駕駛人及乘客受困車內。其他3輛大貨車司機無大礙。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心獲報，派遣人前到場，協助小貨貨車內的兩人脫困。警方也派6名員警到場管制交通，目前全線中斷。瑞芳警分局已通報交控中心及警廣電台，提醒用路人配合管制或改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言