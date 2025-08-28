快訊

台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

台2線新北市鼻頭路段近午發生連環車禍，共有4輛車發生碰撞，有2人受困車內待援，並造成雙向交通中斷，警方獲報到場處理中。

年近70歲李姓男子今天上午11時34分，駕駛曳引大貨車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經指標84.4公里鼻頭路段時，追撞前方同向的小貨車，小貨車再追撞前方40多歲游男駕駛的曳引大貨車。游車又追撞前方40多歲梁男駕駛的曳引大貨車。

這起3輛大貨車和1輛小貨車的連還車禍，因為小貨車車頭嚴重凹陷受損，造成駕駛人及乘客受困車內。其他3輛大貨車司機無大礙。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心獲報，派遣人前到場，協助小貨貨車內的兩人脫困。警方也派6名員警到場管制交通，目前全線中斷。瑞芳警分局已通報交控中心及警廣電台，提醒用路人配合管制或改道。

