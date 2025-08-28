快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

桃園表揚績優員警！蘆竹分局陳韋翰累積12獎座 再獲頒琉璃關公獎

桃園電子報／ 桃園電子報

S 35799057
蘆竹分局偵查佐陳韋翰獲頒「琉璃關公」獎。圖：警方提供

為激勵所屬員警恪盡職守，桃園市警察局特設立「黑、紅、琉璃關公」獎座以表揚績優員警，藉以樹立典範，日前於警察局局務會報時公開頒獎表揚，蘆竹分局表現卓著，多位優秀人員紛紛獲獎。值得一提的是，蘆竹分局偵查佐陳韋翰，自111年迄今，累積辦理多起重大刑案與優良事蹟，屢獲肯定，其卓越表現已累計榮獲「黑、紅關公」獎座達12座之多。為表彰其不懈之卓越貢獻，此次特別合併頒發一座至高無上之「琉璃關公」獎座，此殊榮不僅代表個人成就，更是對蘆竹分局全體人員戮力從公之莫大肯定。

S 35799060 0
蘆竹分局員警辦案績效斐然，獲頒「黑關公」獎座。圖：警方提供

除陳韋翰獲頒「琉璃關公」獎，蘆竹分局也提到，此次該分局獲獎人員也包含偵查佐吳建明於今(114)年2月間，循線偵破游姓、林姓犯嫌之製毒與分裝工廠，當場查扣相關證物，瓦解毒品供應鏈；偵查佐丘芷瑄則於今年1月，運用豐富辦案經驗，成功查獲王姓嫌犯涉嫌之假網路購物詐騙集團；督察組巡官莊坤霖於今年2月，查獲馬姓等二人經營之職業賭場，有效淨化社會風氣；偵查隊巡官吳柏穎亦分別於今年2月及3月間，偵破朱姓及蕭姓犯嫌之假網路購物詐騙案。上述人員皆因辦案績效斐然，獲頒「黑關公」獎座，以示嘉勉。

S 35799059 0
蘆竹分局多名員警獲頒「黑關公」獎座。圖：警方提供

蘆竹分局長楊贊鈞表示，打擊各類犯罪、維護社會治安為蘆竹分局不變之職志。未來，將持續秉持專業、熱忱之精神，持續為轄區治安及交通付出心力，以實際行動回應市民的殷切期待。

S 35799061 0
桃園市警察局於局務會報時公開頒獎表揚績優員警。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園表揚績優員警！蘆竹分局陳韋翰累積12獎座 再獲頒琉璃關公獎

延伸閱讀：

  1. 桃園男街頭無故拉扯怒喊「欠錢」女子驚慌呼救求援
  2. 張善政感謝土木技師公會鼎力相助 提升桃市公共工程品質

關公 桃園 警察

延伸閱讀

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

桃園楊梅妙齡女騎士逆向猛撞小貨車 傷勢曝光

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

捷運新北三鶯線進度破九成 立委盼早日通車

相關新聞

台2線鼻頭路段4大小車連環撞 小貨車變形3受困…1人救出OHCA

台2線新北鼻頭路段近午發生4輛大小貨車連環車禍，小貨車受擠壓變形，司機和2名乘客受困。消防人員破壞車體救出3人，其中1人...

影／奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

高雄市旗津區傳出工安意外，某工程公司柳姓司機日前載運工程廢棄物，竟遭所駕駛的貨車倒車夾死在車與圍籬間。檢警相驗後，認為他...

台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援

台2線新北市鼻頭路段近午發生連環車禍，共有4輛車發生碰撞，有2人受困車內待援，並造成雙向交通中斷，警方獲報到場處理中。

高雄林園回收廠火警 引燃機台濃煙四竄

高雄市林園區1處資源收場今天上午發生火警，火苗燃燒機台，延燒機台油料烈火上升，煙霧瀰漫，消防局動員搶救，約40分鐘後撲滅...

男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

花蓮壽豐鄉一名男子日前突然胸口悶痛、呼吸困難，趕緊撥打119求救。消防局救護人員趕到現場，發現疑似是「心室性心搏過速」，...

影／北市男開車闖紅燈 路口撞7旬機車騎士…畫面曝光

台北市中山區吉林路與吉林路144巷口24日下午發生一起交通事故，一輛轎車疑因闖紅燈，與直行中的機車發生碰撞，機車騎士7旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。