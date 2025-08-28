蘆竹分局偵查佐陳韋翰獲頒「琉璃關公」獎。圖：警方提供

為激勵所屬員警恪盡職守，桃園市警察局特設立「黑、紅、琉璃關公」獎座以表揚績優員警，藉以樹立典範，日前於警察局局務會報時公開頒獎表揚，蘆竹分局表現卓著，多位優秀人員紛紛獲獎。值得一提的是，蘆竹分局偵查佐陳韋翰，自111年迄今，累積辦理多起重大刑案與優良事蹟，屢獲肯定，其卓越表現已累計榮獲「黑、紅關公」獎座達12座之多。為表彰其不懈之卓越貢獻，此次特別合併頒發一座至高無上之「琉璃關公」獎座，此殊榮不僅代表個人成就，更是對蘆竹分局全體人員戮力從公之莫大肯定。

蘆竹分局員警辦案績效斐然，獲頒「黑關公」獎座。圖：警方提供

除陳韋翰獲頒「琉璃關公」獎，蘆竹分局也提到，此次該分局獲獎人員也包含偵查佐吳建明於今(114)年2月間，循線偵破游姓、林姓犯嫌之製毒與分裝工廠，當場查扣相關證物，瓦解毒品供應鏈；偵查佐丘芷瑄則於今年1月，運用豐富辦案經驗，成功查獲王姓嫌犯涉嫌之假網路購物詐騙集團；督察組巡官莊坤霖於今年2月，查獲馬姓等二人經營之職業賭場，有效淨化社會風氣；偵查隊巡官吳柏穎亦分別於今年2月及3月間，偵破朱姓及蕭姓犯嫌之假網路購物詐騙案。上述人員皆因辦案績效斐然，獲頒「黑關公」獎座，以示嘉勉。

蘆竹分局多名員警獲頒「黑關公」獎座。圖：警方提供

蘆竹分局長楊贊鈞表示，打擊各類犯罪、維護社會治安為蘆竹分局不變之職志。未來，將持續秉持專業、熱忱之精神，持續為轄區治安及交通付出心力，以實際行動回應市民的殷切期待。

桃園市警察局於局務會報時公開頒獎表揚績優員警。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園表揚績優員警！蘆竹分局陳韋翰累積12獎座 再獲頒琉璃關公獎