男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

花蓮壽豐鄉一名男子日前突然胸口悶痛、呼吸困難，趕緊撥打119求救。消防局救護人員趕到現場，發現疑似是「心室性心搏過速」，救護人員利用救護雲端系統聯繫醫院，確認病因後立即給予藥物，成功搶救生命，這也是消防局首次到院前完成給予藥物案例。

消防局指出，救護人員接觸病患後，立刻使用十二導程心電圖（EKG）檢測，並透過救護雲端系統將數據傳回慈濟醫院，由線上醫師即時判讀。確診為心室性心搏過速後，醫師立刻線上醫囑，由高級救護技術員給予抗心律不整藥物「Amiodarone 150毫克」靜脈滴注，搶下關鍵的黃金治療時間。

男子隨後被送往慈濟醫院，醫療團隊接手急救，所幸最終脫離險境。消防局表示，這是花蓮縣首次在到院前就完成心室性心搏過速給藥的案例，等於把急救室的專業提前搬到救護車上，成功爭取寶貴的救命時間。

消防局提醒，心室性心搏過速會讓心臟跳得異常快速，每分鐘可達150到250下，會導致血壓下降，嚴重時會引發休克或猝死。若民眾發現親友突然出現胸痛、胸悶、冒冷汗或呼吸急促，千萬不要以為只是小毛病，一定要立刻撥打119，讓救護人員盡快檢查並送醫。