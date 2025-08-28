快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

澎湖花嶼替代役男騎車自撞受傷 直升機後送就醫

中央社／ 澎湖縣28日電

一名派駐在澎湖望安鄉花嶼的郭姓消防替代役男，昨天深夜騎機車發生自撞路旁意外，造成腦震盪與眼眶骨折等，今天清晨由救護直升機後送至三總澎湖分院就醫，事發原因由警方調查釐清。

澎湖縣望安警分局表示，20歲的郭姓消防替代役男，昨天晚間9時21分騎機車，經花嶼村98號前道路時，疑因未注意車前狀況自撞路旁，造成眼眶骨折、腦震盪及手腳多處擦傷，望安鄉花嶼衛生室處理後，申請救護直升機後送，今天清晨送至三總澎湖分院。

澎湖縣衛生局表示，郭姓替代役男自撞意外，疑似顱內出血與顱底骨折及多處擦傷，透過遠距醫療會診平台，在家屬陪伴下，由駐地直升機後送至三總澎湖分院接受進一步治療，目前無生命危險。

望安分局表示，郭姓替代役男騎車自撞意外，警方在第一時間雖未接獲報案，為釐清意外過程，今天主動展開調查，以釐清意外發生經過。同時籲請駕駛車輛，請務必減速慢行，隨時注意車前狀況，並遵守交通規則，以確保行車安全。

