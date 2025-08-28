司機擔心老翁可能是失智迷路，只好請警方提供協助。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名91歲的黃姓老翁，昨(27)日下午獨自外出搭上公車後，坐在車上許久都沒下車，司機詢問他要去哪裡，老翁也說不清楚，司機只好將老翁帶至大園分局埔心派出所求助，警方利用老翁身上的記名悠遊卡查出他的身分，聯繫家屬前來將人平安接回家。

警方表示，昨日下午有公車司機帶著一名老翁至埔心派出所報案，司機稱該名老翁在觀音地區搭車，坐在車上一段時間都沒下車，直到車裡只剩他一人時，司機關心他要去哪裡，老翁卻一直說不出下車地點，司機擔心老翁可能是失智迷路，只好請警方提供協助。

員警得知後將老翁帶至所內休息並安撫其情緒，但老翁依然說不出自己的年籍資料，此時員警發現老翁上衣口袋內有一張悠遊卡，上面記載著老翁的姓名，員警透過戶役政系統進行查詢，順利聯繫上正在上班的子女。

老翁兒子隨即趕到派出所接人，看見父親平安無事，頻頻向員警道謝，警方也提醒，盛夏時節氣候炎熱，年長者若在外迷路或體力不支，恐發生中暑的風險，呼籲家屬應多加關心年邁長輩，亦可申請愛心手鍊讓長輩配戴，以利在突發狀況時能快速找到家人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁搭公車忘記目的地 大園警靠「1線索」找家屬