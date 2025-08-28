快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

高齡翁搭公車忘記目的地 大園警靠「1線索」找家屬

桃園電子報／ 桃園電子報

379201 0
司機擔心老翁可能是失智迷路，只好請警方提供協助。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名91歲的黃姓老翁，昨(27)日下午獨自外出搭上公車後，坐在車上許久都沒下車，司機詢問他要去哪裡，老翁也說不清楚，司機只好將老翁帶至大園分局埔心派出所求助，警方利用老翁身上的記名悠遊卡查出他的身分，聯繫家屬前來將人平安接回家。

警方表示，昨日下午有公車司機帶著一名老翁至埔心派出所報案，司機稱該名老翁在觀音地區搭車，坐在車上一段時間都沒下車，直到車裡只剩他一人時，司機關心他要去哪裡，老翁卻一直說不出下車地點，司機擔心老翁可能是失智迷路，只好請警方提供協助。

員警得知後將老翁帶至所內休息並安撫其情緒，但老翁依然說不出自己的年籍資料，此時員警發現老翁上衣口袋內有一張悠遊卡，上面記載著老翁的姓名，員警透過戶役政系統進行查詢，順利聯繫上正在上班的子女。

老翁兒子隨即趕到派出所接人，看見父親平安無事，頻頻向員警道謝，警方也提醒，盛夏時節氣候炎熱，年長者若在外迷路或體力不支，恐發生中暑的風險，呼籲家屬應多加關心年邁長輩，亦可申請愛心手鍊讓長輩配戴，以利在突發狀況時能快速找到家人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁搭公車忘記目的地 大園警靠「1線索」找家屬

延伸閱讀：

  1. 林口長庚「微菌叢植入治療」成果亮眼 獲國際大獎肯定
  2. 男搭車上班弄丟筆電好著急 大園警10分鐘火速助尋回

悠遊卡

延伸閱讀

「車上小孩嚇哭」貨車司機逼車遭按喇叭 司機竟下車狂揍騎士

男酒醉無家可歸「睡倒路邊」大園警暖心伸援

大園8旬婦深夜迷途 員警靈機一動靠它助返家

屏東老翁騎車外出失蹤4日 警今在高雄山區邊坡尋獲遺體

相關新聞

台2線鼻頭路段交通中斷！3大車、1小車連環撞 駕駛乘客受困待援

台2線新北市鼻頭路段近午發生連環車禍，共有4輛車發生碰撞，有2人受困車內待援，並造成雙向交通中斷，警方獲報到場處理中。

高雄林園回收廠火警 引燃機台濃煙四竄

高雄市林園區1處資源收場今天上午發生火警，火苗燃燒機台，延燒機台油料烈火上升，煙霧瀰漫，消防局動員搶救，約40分鐘後撲滅...

男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

花蓮壽豐鄉一名男子日前突然胸口悶痛、呼吸困難，趕緊撥打119求救。消防局救護人員趕到現場，發現疑似是「心室性心搏過速」，...

影／北市男開車闖紅燈 路口撞7旬機車騎士…畫面曝光

台北市中山區吉林路與吉林路144巷口24日下午發生一起交通事故，一輛轎車疑因闖紅燈，與直行中的機車發生碰撞，機車騎士7旬...

「又飛出去！」台南人行道坑洞落差害輪椅族摔飛 多處擦傷

台南市無礙礙協會理事長林昭坤日前在南區南門勞工育樂中心旁的人行道，因鋪面不平連人帶車摔倒，身上多處摔傷，議員批市府有錢請...

3樓火警…位於1樓的新竹4.9星海南雞飯主動退款 網友讚爆

新竹市關新路某住商混合5層樓透天厝26日發生火警，火勢自3樓延燒，1樓正好是某連鎖海南雞飯店，雖火警非該店引起，但店家在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。