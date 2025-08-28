「又飛出去！」台南人行道坑洞落差害輪椅族摔飛 多處擦傷

台南市無礙礙協會理事長林昭坤日前在南區南門勞工育樂中心旁的人行道，因鋪面不平連人帶車摔倒，身上多處摔傷，議員批市府有錢請人開罰單卻沒錢檢視改善坑坑洞洞高低落差不平的人行道，連基本行的安全都做不到。

市府工務局說當天已緊急請廠商修復，一年也編列約5千萬元巡檢全市人行道，未來人行道均以水泥刷毛新工法提高安全性及減少維護成本。

「又飛出去了！」林昭坤表示，每次不管自推還是被推輪椅在人行道上行進，總是提心吊膽時刻不敢鬆懈，必刻緊盯著人行道的鋪面，因為你有可能一時沒注意，壓到破損的透水磚或坑洞，瞬間人就會離開輪椅飛出去。

「尤其是人行道開口斜坡路緣石與馬路柏油路面銜接的地方」，經常發現會有高低差，這對輪椅使用者來講是一個莫大的陷阱，請我們的主管機關在重建人行道驗收的時候，真的真的要非常的注意，不要每次都要等到反應才要去補強。

林昭坤表示，當天在下課後準備穿越馬路時，因人行道與路緣石間存在落差及破損，不得不選擇直接走車道。他強調，這樣的狀況並非個案，許多人都有類似經驗，「若真的不小心跌倒，我都會先請人幫忙拍照，把問題公開，讓更多人知道人行道並不平整。」

市議員李啟維批評，市府編列預算聘用交通助理員，卻無力全面檢視步道安全，只是一味開罰單，實在諷刺。他強調，工務局應加強巡檢、即時通報並改善缺失，「讓台南真正成為一個友善、安全的城市」。

工務局回應，南門勞工育樂中心旁的人行道破損處，已緊急請廠商以水泥修復。市區6區八公尺以上人行道全長達1300公里，已委外廠商每年至少巡檢一次，若市民發現問題可透過1999通報，會盡快派員處理。