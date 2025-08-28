3樓火警…位於1樓的新竹4.9星海南雞飯主動退款 網友讚爆

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市關新路某住商混合5層樓透天厝26日發生火警，火勢自3樓延燒，1樓正好是某連鎖海南雞飯店，雖火警非該店引起，但店家在臉書表示，當天中午12點至1點用餐的客人，3天後可憑發票到店退款，引來不少網友讚爆「了不起，負責！」

關新路一棟住商混合5層樓，26日中午12點30分發生火警，1樓為網路評價4.9顆星的連鎖海南雞飯店，3樓為儲藏空間，4、5樓則是一般住宅。由於3樓全面燃燒，火勢一度猛烈，消防人員在當天下午1點2分控制火勢，並於1點8分順利將5樓受困者救出送醫。

雖火警非連鎖海南雞飯店引起，店家事後卻在臉書社團「新竹人新竹事」說明，「由於火災從3樓意外發生，實屬非我們所願，對此我們深表歉意，懇請大家諒解，並繼續支持本店，當天12點至下午1點內用的客人，3天後可拿發票到店裡退款，造成用餐的困擾，本公司深感抱歉，「我們將在3天內恢復營業，感謝大家！」

火災消息曝光後，許多顧客與網友湧入留言，除了關心平安，也力挺店家負責任的態度，有人留言「了不起，負責！」「創業惟艱，勇於承擔令人佩服」、「決定帶新台幣用力支持」、「好吃又負責任的店家，繼續支持給滿分」、「聽到消防車鳴笛還以為大事不妙，還好人平安就好」、「吃過你們的飯，很好吃，加油！」

雖火警非連鎖海南雞飯店引起，但店家事後卻在臉書社團「新竹人新竹事」主動退款，讓網友讚爆。圖／取自「新竹人新竹事」
雖火警非連鎖海南雞飯店引起，但店家事後卻在臉書社團「新竹人新竹事」主動退款，讓網友讚爆。圖／取自「新竹人新竹事」
新竹市關新路某住商混合5層樓透天厝26日發生火警，火勢自3樓延燒，1樓正好是某連鎖海南雞飯店。圖／新竹市消防局提供
新竹市關新路某住商混合5層樓透天厝26日發生火警，火勢自3樓延燒，1樓正好是某連鎖海南雞飯店。圖／新竹市消防局提供

新竹 退費 火災

