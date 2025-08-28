影／四維路平交道警鈴響起…轎車停黃色網狀區 害自強號急煞停

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一輛轎車昨天晚間行經台南市永康區四維路平交道時並未減速，眼見前方警鈴響起、閃光號誌顯示又沒加速通過，最後竟停在柵欄後的黃色網狀區域；太靠近平交道導致自強號列車收到警示急煞，直接先靜止停車，隨後才緩緩通過，鐵路警察局將調閱監視器瞭解。

網友adin9119昨天晚間11時許在threads上發文指出「我猜各位一定沒有在平交道見過新自強號停下來。我已經預留位置給他了，不退就是不退」、「我聞到了九萬跟吊牌一年的味道，希望台鐵可以好好處理他喔，我幫大家找到台鐵誤點的兇手，不要罵台鐵嘿」。

影片可見一輛轎車十分靠近平交道，停在黃色網狀禁止臨時停車區域，車輛前方還有柵欄；由於轎車太靠近平交道，導致自強號列車收到警示，發出尖銳的煞車聲，最後更停在轎車前方，但轎車並未後退，持續等待，自強號隨後繼續緩緩通過，依據影片顯示時間為昨天晚間7時發生。

adin9119再留言說明前方轎車「進平交道前沒有先減速，燈亮起後也沒快速通過，柵欄放下來打到車子他也不後退」，網友紛紛留言「報已經觸發，台鐵會開監視器看，基本上確定罰定了」、「桿子還沒下來要就直接加速衝過去就好… 也不退到底…. 鬼島駕照不意外啦」。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所副所長江育皇今天指出，經查，發生時間為8月27日晚間7時19分許，地點位於台南市永康區四維路平交道上，分局未接獲相關報案及民眾檢舉；警方將向台鐵公司申請調閱該處平交道監視器，以釐清駕駛違規情形。

警方表示，違反道路交通管理處罰條例第54條第1款闖越平交道，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越，處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

分局呼籲，駕駛人行經鐵路平交道時，應減速慢行，並遵守平交道的交通號誌指示，在確認安全無虞後，方能通過；若遇到平交道警示燈亮起或遮斷器放下時，應立即停車，不可強行通過。若車輛不慎被遮斷器遮蔽，人員先行下車並快速按下平交道緊急按鈕，離開平交道範圍，以減少人員傷亡。

台鐵 自強號 監視器

